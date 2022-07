Las angustiosas grabaciones de policías luego del crimen contra dos uniformados en Bello

Dos miembros de la Policía Nacional fueron asesinados este domingo 17 de julio en un ataque, presuntamente, del Clan del Golfo, en un hecho que se registró en el corregimiento de San Félix de Bello, Antioquia.

Al parecer, los uniformados estaban departiendo en el sector La China, en la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, cuando fueron atacados por los criminales que llegaron en una motocicleta, lanzaron una granada y posteriormente les dispararon.

Las víctimas se encontraban adscritas al CAI de San Félix, un corregimiento del municipio de Bello, ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Luego del hecho se conocieron unas grabaciones en las que se puede oír el momento de angustia que vivieron los policías asignados a ese sector, quienes piden ayuda y apoyo para reforzar la presencia de las autoridades en el lugar.

En las comunicaciones radiales, que fueron publicadas por Noticias RCN, dirigido por José Manuel Acevedo, se pueden escuchar las instrucciones de los uniformados a sus compañeros para evitar que, tras el atentado, sean víctimas de la acción del grupo armado ilegal que asesinó a los dos policías.

Uniformado uno: “Terminal 06 distrito, dos policías 901″.

Uniformado dos: “Por eso les digo, no me lleguen solos, no me lleguen solos. Lleguen patrullas dobles, por favor, medidas de seguridad. Desconfíen de todo, no se vayan a hacer a la orilla de la carretera, no vayan a ir a verificar una motocicleta, no se paren al lado de una bolsa de basura, nada de eso. Ojo con las partes altas, que no les vayan a hacer un atentado desde las partes altas. Pendientes por favor”.

Uniformado tres: “Pendientes porque si les dieron con armamento puede que los estén esperando señores”.

Uniformado dos: “Por eso le estoy diciendo hombre, patrullas dobles. Verifiquen bien el sitio antes de subir. Por eso necesito también una patrulla con armamento largo (…) pendientes CAI San Félix que no les vayan a hacer nada ahí. No vaya a salir del CAI ni nada hasta que no llegue otra unidad de apoyo”.

Las autoridades atribuyeron el atentado a la subestructura Edwin Román Velásquez Baye, del Clan del Golfo.

El atentado

De acuerdo con la información oficial, los dos uniformados se encontraban desayunando en un establecimiento ubicado en el corregimiento de San Félix de Bello, Antioquia, cuando fueron atacados.

En el hecho, murieron los patrulleros Andrés Camilo Andrade Gil, de 25 años, oriundo del Huila, y Geovanny Alcalá Ramírez, de 38 años, nacido en el Tolima; quienes estaban adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Meval, y prestaban su servicio en el CAI de San Félix.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Javier Martín Gámez, al lamentar el asesinato de los uniformados ofreció una millonaria suma de dinero por quien brinde información que pueda dar con la captura de los responsables de este ataque.

Aunque las autoridades, inicialmente ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos, la cifra se elevó a 200 millones de pesos.

“Condenamos el atentado perpetrado por el ‘Clan del Golfo’ en Bello, Antioquia, en el que fueron asesinados los patrulleros Geovanny Alcalá y Andrés Andrade. Acompañamos a sus familias en estos momentos. Se mantiene la ofensiva contra este grupo armado en el departamento”, señaló el Ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter.

Condenamos el atentado perpetrado por el ‘Clan del Golfo’ en Bello, Antioquia, en el que fueron asesinados los patrulleros Geovanny Alcalá y Andrés Andrade. Acompañamos a sus familias en estos momentos.



Se mantiene la ofensiva contra este grupo armado en el departamento pic.twitter.com/z9YndqCVms — Mindefensa (@mindefensa) July 17, 2022

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, rechazó el atentado: “La Fuerza Pública no puede continuar siendo blanco de criminales que buscan instaurar temor. Nuestra solidaridad con las familias y solicitamos acciones urgentes para garantizar la seguridad de todos”.

Rechazamos atentado contra integrantes de @PoliciaColombia en Bello, Antioquia. La Fuerza Pública no puede continuar siendo blanco de criminales que buscan instaurar temor. Nuestra solidaridad con las familias y solicitamos acciones urgentes para garantizar la seguridad de todos. — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 17, 2022

Asimismo, la Alcaldía de Bello expidió un comunicado en el que lamentó la acción criminal contra los miembros de la Policía Nacional. “El hecho, perpetrado en zona rural del Corregimiento San Félix, está siendo motivo de investigación por parte de las autoridades competentes, al fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables”, señaló.

“Extendemos una voz de acompañamiento a la Policía Nacional, especialmente a las familias y amigos de los patrulleros Geovanny Alcalá Ramírez y Andrés Camilo Andrade Gil, héroes que fueron atacados de manera cruel y descarada. Pondremos todos nuestros esfuerzos para apoyar a los organismos de investigación y detener a quienes rompen la tranquilidad de nuestro municipio”, afirmó el alcalde Óscar Andrés Pérez Muñoz.