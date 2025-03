Las cartas de tres exparamilitares que dejaron en evidencia a Juan Guillermo Monsalve: “Es un embustero”

“(...) el doctor Cepeda ingresó un día sábado de los primeros meses del 2012 en compañía de la doctora Mercedes y dos escoltas, y me llaman a mí y otros compañeros del patio a una entrevista, la cual era para el tema de las fosas. Una vez reunidos ya nos comenzaron a preguntar qué sabía del señor Uribe, cambiaron fue los papeles y el tema de las fosas no se volvió a tocar, se enfocaron en el tema del señor Uribe, que qué relación tenía él con las Autodefensas”, señala la carta firmada por Giovanni Alberto Cadavid Zapata.

“El doctor Iván Cepeda me ofrece beneficios jurídicos o asilo político en otro país si declaro en contra de los dos hermanos Uribe, que qué conocimiento tenía yo de ellos, qué relación tenía con las autodefensas, pero como ellos no tenían ninguna relación no hubo información, esa vez fue la única visita y no volvió”, señaló.