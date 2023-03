“Las pruebas sobre la culpabilidad de Nicolás Petro son claras, con la corrupción nada”: Inti Asprilla, senador del Pacto Histórico

“Nosotros no luchamos durante años, resistido la persecución y asesinato de los nuestros, para que un tipo con delirios de nuevo rico venga enriquecerse haciendo torcidos utilizando el proyecto. Las pruebas sobre la culpabilidad de Nicolás Petro son claras. Con la corrupción Nada!”. De esta manera, el senador Inti Asprilla arremetió contra el hijo del presidente Gustavo Petro tras las revelaciones de SEMANA, en las que su exesposa Day Vásquez lo señala de recibir dinero, incluso del “Hombre Marlboro”, narco que fue extraditado a Estados Unidos hace varios años.

En otro trino, el congresita escribió, tan pronto se conoció el escándalo revelado por SEMANA: “El presidente Petro lo ha dejado claro, la lealtad es con la causa. La justicia determinará las responsabilidades de Nicolas y Juan Fernando Petro”.

Por ejemplo, en uno de los apartes de la investigación se sabe que Nicolás Petro quería vivir a lo grande. Y como aún no había comprado la casa de sus sueños, una propiedad de lujo en Villa Campestre (Barranquilla), decidió pasarse en arriendo mientras alcanzaba a juntar el dinero para completar los 1.600 millones que costaba.

- Foto: instagram nicolás petro

Nicolás quería evitar que sus más allegados desconfiaran de la meteórica forma cómo él iba ascendiendo en recursos. Y por eso, para evitar dejar rastro y no levantar sospecha, le cuenta a Day sobre la necesidad de que la casa aparezca registrada a nombre de un tercero. A Nicolás le afana que ese tercero pueda “demostrar” solidez financiera ante una inversión de 1.600 millones de pesos. La preocupación de Nicolás frente a que su mamá no se entere de la plata que almacena no era una casualidad.

Y no es el único hecho. También aparece mencionado y salpicado como uno de los posibles receptores de dineros de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante extraditado y condenado en Estados Unidos, donde pagó una pena de 18 años luego de ser enviado a este país en 2003.

Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’ por haberse hecho millonario, antes de su captura en 2002, al ser uno de los más grandes contrabandistas de cigarrillos en La Guajira, no se comportaba como un narco normal. Después de purgar su pena en Estados Unidos, no buscó la manera de echar raíces en ese país. Por el contrario, regresó a Colombia a fin de retomar el rumbo de la política, como lo hizo cuando fue senador por el Partido Liberal en los años noventa.

Nicolás Petro generó polémica a comienzos de año al filtrarse una foto en la que aparece con Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador de La U condenado por parapolítica Musa Besaile. - Foto: Instagram musa_besaile1

En la pasada campaña presidencial, Lopesierra se la jugó toda para apoyar al actual presidente Gustavo Petro. Lo hizo de frente, recorrió las calles, usó gorras, camisetas y hasta con megáfono en mano promovió el voto en favor del candidato del Pacto Histórico. Ahora, con la explosiva denuncia que hizo Day Vásquez a SEMANA, quedaría en evidencia el vínculo con Nicolás Petro a través de la hija del excapo. Vásquez reveló que Nicolás “le recibió dinero a ese señor (el ‘Hombre Marlboro’), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”.

Day Vásquez y Nicolás Petro se casaron en 2019 y desde octubre de 2022 empezaron los rumores de su separación. - Foto: instagram day vasquez

