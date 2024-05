Laura Ojeda tuvo que retractarse de falsos señalamientos contra la hermana de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

“La hermana y la novia de la hermana son policías y están en el esquema presidencial, abusan de su poder para no laborar en su horario, desfalcando al país con sueldos perdidos”, publicó Ojeda en sus redes sociales.

“No me retractaré porque de eso hay evidencia de sus comportamientos, sus mismos compañeros han comentado mientras están laborando consumiendo licor, hay testigos y hay evidencia de eso. Tal cual del tema de mi exapartamento vigilante dejó constancia de lo sucedido en la administración”, dijo Laura Ojeda cuando le pidieron retractarse.

La osadía de Ojeda se convirtió en una denuncia formal por injuria y calumnia que la actual novia de Nicolás Petro no pudo justificar, no logró probar y no tuvo otro camino que conciliar, rectificar sus declaraciones, corregir lo que tan airadamente defendió.