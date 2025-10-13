Suscribirse

Nación

Le piden al presidente Gustavo Petro medidas de protección para víctimas de la persecución del régimen de Nicolás Maduro

La solicitud la elevaron luego de un ataque sicarial en contra de dos opositores venezolanos en la ciudad de Bogotá.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 10:06 p. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Gustavo Petro y Nicolás Maduro. | Foto: SEMANA

Se siguen conociendo voces de solidaridad tras el ataque sicarial en contra de dos líderes opositores venezolanos en la ciudad de Bogotá. Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez; estaban en el norte de la capital cuando fueron atacados.

Desde la Fundación Juntos Se Puede rechazaron el atentado contra los activistas venezolanos y exigieron al presidente Gustavo Petro garantías para los perseguidos políticos en Colombia, además de las acciones o medidas de protección urgente para quienes huyeron del régimen de Nicolás Maduro.

“La Fundación Juntos Se Puede rechaza el atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, y exige garantías para los perseguidos políticos en Colombia. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a la Cancillería y a los organismos internacionales a proteger la vida de cientos de venezolanos perseguidos tras el 28 de julio de 2024”, señalaron en un comunicado de prensa.

El mensaje y el llamado de atención al Gobierno nacional lo hizo la Fundación con contundencia, al advertir que se debe garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos que tienen que salir huyendo de Venezuela por cuenta de la dictadura. Son decenas de líderes los que se encuentran buscando el asilo en Colombia.

“Desde la Fundación Juntos se Puede expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de quienes han debido abandonar Venezuela en busca de la libertad y protección. El pueblo venezolano merece vivir en paz y en democracia y mientras sus ciudadanos se encuentren en territorio colombiano, el Estado debe garantizar plenamente sus derechos y su integridad”, enfatizó la Fundación.

Contexto: Ataque sicarial en Bogotá deja dos líderes opositores venezolanos heridos; les dispararon en repetidas oportunidades

Además, le pidieron a la Fiscalía que adelante las investigaciones correspondientes para dar con los autores materiales e intelectuales de este ataque sicarial en contra de los dos líderes venezolanos. Advirtieron que es fundamental para la democracia y la libertad adelantar las pesquisas necesarias y así establecer con certeza los móviles de este crimen.

“Adelantar una investigación pronta, rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas y demás solicitudes de refugio que hoy enfrentan situaciones de riesgo”, añadió la Fundación en su comunicado.

Indicaron que el mensaje es directo al presidente de la República y a la Cancillería de Colombia, para que se adopten las medidas necesarias y se aceleren todos los procesos de asilo que se encuentran pendientes, para así, de esta manera, evitar casos como el de este lunes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Getty Images

“Acelerar los procesos de solicitud de refugio en el país en pro de la protección efectiva de las personas perseguidas políticas venezolanas, resulta indispensable que se adopten las medidas especiales de protección para quienes han sido víctimas Maduro”, pidió la Fundación Juntos se Puede.

Insistieron desde la Fundación en que los ciudadanos que huyen de la persecución política en Venezuela esperan encontrar en Colombia un refugio para no solo continuar con sus actividades, sino recomponer sus vidas, en un momento tan complejo como el que vive su país.

