Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Con la expedición de la resolución 004 del 30 de enero de 2026, empieza en firme el proceso para la elección de contralor, luego del cual, quien resulte favorecido, será el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Los avances en el proceso son significativos, según expresaron los firmantes de la resolución, que son los directivos del Congreso de la República.

El objetivo es adelantar una convocatoria pública de aspirantes, y una institución educativa será la encargada de adelantar las actividades relacionadas con la escogencia.

Hasta el momento, tras la evaluación realizada por la mesa directiva del Congreso de la República, la mesa directiva tomó ya la primera decisión. De una lista de cuatro universidades que manifestaron su interés de participar para llegar a ser los desarrolladores de la convocatoria, ya hay una elegida. Se trata de la Universidad de Cartagena, que compitió con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, las Unidades Tecnológicas de Santander -UTS- y la Universidad de Antioquia.

El nuevo contralor ocupará el cargo en el periodo 2026-2030, según la resolución.

Universidad de Cartagena Foto: Universidad de Cartagena

Parámetros de la convocatoria

La convocatoria que fue abierta una vez expedida la resolución, establece que el ocupante del cargo tendrá que cumplir requisitos mínimos, como ser colombiano de nacimiento y con ciudadanía en este país; tener más de treinta y cinco años; contar con título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables. En cuanto a la experiencia profesional, la exigencia es que el aspirante tenga al menos 5 años de ejercicio como docente universitario.

Como el cargo de contralor es determinante para la protección de los recursos públicos, a través del ejercicio de control y vigilancia de las entidades que manejan plata del Estado, para ser parte de la convocatoria se exigen logros académicos y laborales, por ejemplo, producción de obras en el ámbito fiscal si las tuviere. “La valoración de las calidades adicionales que sobrepasen los requisitos del empleo tendrá el valor que se fija en la presente convocatoria”, señala la resolución.

En el Congreso se elige al contralor Foto: COLPRENSA

Fechas Claves

Las fechas claves establecidas para este proceso son las siguientes:

Inscripción de interesados: desde el lunes 9 de marzo de 2026 a las 8:00 a.m. hasta el jueves 12 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m.

Custodia documental: el viernes 13 de marzo de 2026 y el martes 17 de marzo de 2026 se realizarán las actas y la documentación se tendrá en cadena de custodia hasta la entrega efectiva a las Comisiones de Acreditación Documental de cada Cámara.

Revisión documental: desde el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 8:00 a.m. hasta el miércoles 25 de marzo de 2026 a las 11:00 p.m.

Lista de admitidos. Será publicada el jueves 26 de marzo de 2026.

Reclamaciones: viernes 27 de marzo de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Respuesta a reclamaciones: Desde el lunes 06 de abril de 2026 hasta el martes 07 de abril de 2026 a las 5 p.m.

Citación a pruebas: Jueves 09 de abril de 2026.

Prueba de conocimientos: Lunes 20 de abril de 2026.

Resultados de la prueba de conocimientos: Lunes 27 de abril de 2026 hasta las 11:59 p.m.

Reclamaciones: Martes 28 de abril de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Lista de elegibles: Viernes 15 de mayo de 2026.

Entrevistas a quienes hayan pasado todos los filtros evaluativos: Lunes 27 de julio de 2026 ante Cámara de Representantes y martes 28 de julio de 2026 ante Senado.

Elección del contralor en el Congreso: miércoles 12 de agosto de 2026.