Elecciones presidenciales: Hay nerviosismo en ambos lados

En la primera vuelta presidencial de hace dos semanas los encuestadores coincidieron, en términos generales, sobre el resultado. No solo acertaron en el orden de la votación de los candidatos, sino que, fuera de la ola verde de Sergio Fajardo a último momento, también le atinaron a la distancia entre ellos. Con pocas excepciones, todos pronosticaron resultados parecidos y estuvieron dentro del margen de error. El único descache fue el de Cifras y Conceptos de César Caballero cuando calculó que Germán Vargas llegaría a la segunda vuelta. Pero en ese caso no se trató de una encuesta, sino de una extraña metodología de ‘proyección’ que la propia firma encuestadora describió como un experimento que no está dispuesto a repetir.

Para leer este artículo completo: SUSCRÍBASE INICIE SESIÓN Este contenido hace parte de nuestra edición impresa: exclusiva para suscriptores.