“Habrá más capturas”, el director de la Policía advirtió que avanzan en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de siete años de internamiento preventivo para el menor de edad responsable de atacar a sangre fría al senador Miguel Uribe Turbay.

Minutos después, el director de la Policía, general Carlos Triana, advirtió que avanzan de manera positiva en la investigación y que pronto se conocerán nuevas capturas.

El interrogatorio realizado a Katherine Andrea Martínez, involucrada en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue determinante para establecer el lazo entre los dos intentos de asesinato con la Segunda Marquetalia. | Foto: foto: Policía Nacional/ suministradas a semana api

Hasta el momento, siete personas han sido vinculadas, capturadas y judicializadas por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Ninguna aceptó responsabilidad por los hechos que investigó y probó la Fiscalía a lo largo de todo este proceso, aparentemente como una estrategia de defensa.

Fue justamente el menor quien, ya en la etapa de juicio, reconoció ser el responsable material del atentado contra el precandidato presidencial, una situación apenas obvia, pues en los videos grabados por los ciudadanos es él quien se acerca por la espalda y dispara de manera indiscriminada.

El general Carlos Triana aseguró que más de 180 investigadores están al frente del proceso, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, enfocados en recaudar las evidencias necesarias que permitan llegar a más responsables del magnicidio. Por eso, anticipó que habrá nuevas capturas de presuntos partícipes del crimen.

“Vamos por la línea investigativa para encontrar al determinador o a los determinadores. Siguen los 180 investigadores trabajando con la Fiscalía General de la Nación, están recolectando elementos materiales probatorios, están analizando en campo y en territorio. Hay nuevas capturas, hay nuevas noticias alrededor“, señaló el director de la Policía.

En un foro sobre seguridad y elecciones, el general Carlos Triana insistió en que hay municipios que fueron priorizados para enfocar esfuerzos y garantizar la seguridad de los candidatos como parte de la estrategia orientada a proteger las elecciones del próximo año.

“Hoy tenemos un mapa con 104 municipios que son prioritarios. Seguimos trabajando sobre esa base, pero también en el marco de la seguridad protectora, consolidar el Plan Diamante de la Policía Nacional para proteger a los candidatos, a los precandidatos, a los senadores y representantes”, advirtió el general Triana.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios