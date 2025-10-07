Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: trasladan a alias Gabriela a la cárcel El Buen Pastor

En la madrugada de este martes 7 de octubre, bajo un complejo esquema de seguridad, fue trasladada por agentes del Inpec a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, procesada por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La joven fue señalada por la Fiscalía General por haberle entregado en un vehículo el arma de fuego al menor de edad que atentó contra la integridad del dirigente político, mientras daba un discurso en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, el pasado 6 de junio.

A finales de junio, SEMANA reveló en exclusiva el interrogatorio que rindió la joven tras ser capturada en un bar en Florencia, en el departamento de Caquetá.

Gabriela, quien se dedicaba a realizar videos web, manifestó que temía por su vida, hecho por el cual había tomado la decisión de salir de Bogotá rumbo a los Llanos. Ahí, según narró, iba a ser recogida por una persona de confianza de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, el hombre que organizó el plan para atentar contra el senador del Centro Democrático.

La joven de 19 años narró la forma en cómo fue contactada para que participara en la logística, aseguró que El Costeño fue la persona que organizó el grupo. En las conversaciones, el hombre fue claro en señalar que se necesitaba conseguir a un menor de edad para que le disparara al dirigente político.

Un grupo de la banda se dirigió al barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, donde delinquen bandas de microtráfico y extorsión que tienen entre sus integrantes a menores de edad.

“Me dijo (en referencia a El Costeño) que si lo podía conseguir, que le ofreciera 100 o 150 millones de pesos, que solo tenía que disparar y entregarse a la Policía (…) Me dijo que era mejor si tenía de pronto antecedentes, o no tenía padres. Que no tuviera a nadie que estuviera tan pendiente de él. Me dijo que debía tener entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel. Entonces, que necesitaba que tuviera por ahí 14 años para que lo metieran a una correccional y de ahí lo dejaban en libertad”, confesó alias Gabriela.

La joven reveló que al menor de edad se le ofrecieron 20 millones de pesos. Sin embargo, todos los integrantes de la banda sabían que era una misión suicida, pues el objetivo era que después del atentado al dirigente político se debía matar al joven sicario.

“Me contó que esta era una vuelta suicida, porque había una de dos: el chico disparaba y lo mataban ahí mismo, o el chico alcanzaba a huir por la misma cuadra donde había entrado”.

Con toda la frialdad, alias Gabriela señaló que fue la encargada de custodiar el arma de fuego, la pistola tipo Glock nueve milímetros que se utilizó para el atentado contra Miguel Uribe Turbay, a quien le venían haciendo seguimientos desde hace varias semanas.

“Si moría, me pagaba diez millones. Si no se moría, me pagaba 600.000 o 700.000 pesos”, señaló la joven con un evidente desprecio por la vida del dirigente político. Debido a que el senador resultó herido, la banda solamente le pagó una parte de lo prometido.