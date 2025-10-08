ExpoCafé Pitalito 2025: la apuesta que pone al Huila en el mapa mundial del café de especialidad

El municipio de Pitalito, en el sur del Huila, se prepara para recibir la primera edición de ExpoCafé Pitalito 2025, un evento que promete posicionarlo como la Capital Mundial del Café de Especialidad. Del 10 al 12 de octubre, el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio y la Cámara de Comercio serán los principales escenarios de esta feria que busca fortalecer la producción, comercialización y visibilidad del café de alta calidad.

El alcalde Yider Luna Joven aseguró que la feria es un reconocimiento al esfuerzo de los caficultores del Valle de Laboyos.

“Este evento es un homenaje al trabajo de nuestros productores, a la innovación de nuestros baristas y al talento de una región que le da al país su mejor taza”, afirmó durante la presentación oficial.

ExpoCafé en Pitalito, Huila | Foto: cortesía

Pitalito es hoy el mayor productor y exportador de cafés especiales de Colombia, con más de 13.000 fincas cafeteras, 10.800 caficultores y 18.000 hectáreas cultivadas, que producen aproximadamente 425.000 sacos semestrales. Estas cifras lo consolidan como un referente internacional en calidad y sostenibilidad.

ExpoCafé Pitalito 2025 contará con cuatro escenarios temáticos que integrarán competencia, conocimiento y arte: “Café con Arte”, con campeonatos de Arte Latte y Filtrados V60; “Tueste y Aroma”, con exhibiciones y el Campeonato de Catación Aprendices del SENA; “Saberes del Café”, con un espacio académico donde participarán más de 40 expertos; y “Tazas de Campeones”, donde se realizará la catación pública del concurso Top Ten Coffee Lovers.

Más de 70 baristas y 90 productores participarán en los campeonatos y concursos, que premiarán las mejores muestras en las categorías Lavados, Honey y Naturales. Los ganadores recibirán premios en efectivo, accesorios profesionales y viajes a ExpoEspeciales Bogotá.

Además, más de 50 marcas regionales estarán presentes en la muestra comercial, promoviendo la articulación entre productores, compradores y emprendedores del sector. Se estima que la feria atraerá a más de 20.000 visitantes, lo que dinamizará la economía local y beneficiará a los sectores del turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

“ExpoCafé Pitalito no solo fortalecerá nuestra identidad cafetera, sino que impulsará la economía y el turismo regional”, resaltó el alcalde Luna Joven, quien agregó que “es una oportunidad para mostrar al mundo el talento y la pasión con la que esta tierra cultiva el mejor café de Colombia”.

