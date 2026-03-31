Colombia se prepara para una jornada marcada por contrastes climáticos, con lluvias de variada intensidad en buena parte del territorio nacional y condiciones de alerta en zonas costeras del Pacífico.

Durante las próximas 24 horas, el comportamiento atmosférico estará influenciado por sistemas de baja presión, alta humedad proveniente de la Amazonía y la interacción de vientos en distintos niveles de la atmósfera, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones en varias regiones.

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Lluvias en la región Andina, Pacífica y Amazonía; el Caribe tendrá condiciones mixtas

En la región Caribe se espera un panorama mixto. Mientras departamentos como Atlántico y La Guajira mantendrán condiciones mayormente secas, en sectores del sur y centro, incluyendo Córdoba, Bolívar y Sucre, se prevén lluvias moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde, noche y madrugada.

Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en zonas del sur de Córdoba, centro y sur de Bolívar, así como en áreas específicas de Magdalena y Cesar.

En contraste, el norte de la región experimentará solo lluvias ligeras o lloviznas ocasionales.

En el mar Caribe colombiano predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias puntuales en el suroccidente.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas esporádicas.

La región Andina tendrá un comportamiento mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y fuertes en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.

Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en la tarde y la noche.

También se prevén lluvias en Norte de Santander, Caldas y sectores de Santander y Risaralda, mientras que en Quindío las precipitaciones serían más dispersas y de menor intensidad.

En el Pacífico colombiano continuará el patrón de alta nubosidad y lluvias frecuentes, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las precipitaciones más fuertes se esperan en horas de la tarde y la noche.

Además, las autoridades mantienen una alerta meteomarina entre el 31 de marzo y el 9 de abril debido al incremento del nivel del mar por marea de sizigia, asociada a la fase de luna llena.

Esta condición podría provocar inundaciones en zonas costeras bajas de municipios como Bahía Solano, Buenaventura, Guapi y Tumaco.

En la Orinoquía, el cielo estará mayormente nublado con lluvias moderadas a fuertes en Meta, Casanare, Arauca y Vichada, especialmente en la tarde y noche.

Por su parte, la Amazonía registrará lluvias frecuentes desde la mañana, con mayor intensidad en departamentos como Vaupés, Amazonas, Guainía y Caquetá. En Putumayo y Guaviare también se esperan precipitaciones, aunque más dispersas.

El panorama climático está condicionado por un oleaje significativo mar adentro, con incrementos durante las noches.

A su vez, la actividad de la vaguada monzónica y la entrada de humedad desde Brasil refuerzan la formación de tormentas en amplias zonas del país.

Cartagena y Barranquilla, donde predominará el tiempo seco y altas temperaturas durante la jornada. Foto: Juan Carlos Sierra

Así será el clima en las principales ciudades de Colombia

En las principales capitales, el comportamiento será variable.

Barranquilla y Cartagena tendrán tiempo seco con temperaturas máximas de 33 °C y 32 °C, respectivamente.

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En Medellín, tras una mañana estable, se esperan lluvias en la tarde, con una máxima cercana a los 28 °C.

Tunja y Bucaramanga tendrán jornadas nubladas con lluvias intermitentes.

Cali y Popayán podrían registrar lloviznas ocasionales hacia la tarde y noche.