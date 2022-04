Lo último: confirman fallo que sacó del Congreso a Ángela María Robledo

Ángela María Robledo acaba de perder un nuevo “round” judicial, esta vez, ante la Corte Constitucional. Con decisión de siete votos contra dos, la Sala Plena del alto tribunal acaba de negar la solicitud que había presentado la defensa de la excongresista y que buscaba revocar el fallo de tutela que la dejó por fuera de la Cámara de Representantes hace varios meses.

“Al respecto, la Corte comparte el análisis realizado por el Consejo de Estado, en el sentido de indicar que esta obligación de renunciar a la curul doce meses antes de la inscripción, la prohibición de doble militancia es aplicable a los cargos de presidente y vicepresidente de la República”, advierte la decisión conocida por SEMANA. El asunto de fondo es que la exrepresentante renunció a la curul por Alianza Verde en marzo de 2018. En ese momento, había ya confirmado su candidatura a la vicepresidencia en las pasadas elecciones. Y eso fue justamente lo que se le reprochó.

Cabe recordar que en 2021 la Corte Constitucional publicó la sentencia definitiva que tumbó la curul que tenía Ángela María Robledo en la Cámara de Representantes hasta el 20 de julio de 2022. Según el alto tribunal, hay una coincidencia con el Consejo de Estado en el sentido de que la congresista incurrió en doble militancia al haber inscrito su candidatura como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro antes de haber renunciado a la Alianza Verde el 20 de marzo de 2018.

Según la Corte, la obligación de renunciar a la curul donde doce meses antes de la inscripción también aplica para cargos de presidente y vicepresidente de la República. Por eso, en diálogo con SEMANA, Robledo calificó como injusta la decisión. “Trabajaré en la instancia internacional porque siento que es injusto lo que está pasando”, dijo Robledo.

El debate de la curul de Robledo pasó por todas las instancias del Consejo de Estado. En 2019 anularon su elección, pero por una tutela que interpuso, se quedó en el Congreso. Tiempo después el caso llegó a la Corte Constitucional para determinar si hubo doble militancia y ese es el fallo que se conoció en 2021. Ahora, al negar esta solicitud, la decisión queda en firme.

En esta decisión participó la misma conjuez Ruth Stella Correa, que había participado en la decisión inicial. En contra votaron dos magistrados: José Fernando Reyes y Antonio Lizarazo.

La decisión inicial se tomó con ese voto de la conjuez, precisamente, porque hubo empate de 4-4 entre los magistrados de la sala plena del alto tribunal. Puntualmente, la decisión se da por doble militancia, esto después de que la Corte eligiera para su revisión la tutela que había interpuesto la Congresista contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, ante las demandas de doble militancia.

“Siempre he sido respetuosa de la Corte Constitucional y de sus fallos y esta no será la excepción. En su momento, cuando decidí acompañar a Gustavo Petro como fórmula a la vicepresidencia, consulté con expertos constitucionalistas, quienes me aseguraron que no estaba violando ninguna norma, por cuanto la doble militancia no está contemplada como causal de inhabilidad para aspirar a la presidencia o vicepresidencia” indicó la Congresista tan pronto se conoció la primera sentencia.