Lo último | Corte condena al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por corrupción. Estará en libertad mientras se conoce el monto de la pena

El convenio fue suscrito por 1.076 millones de pesos con la Fundación Calimio, la cual, según la Fiscalía, no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio, los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas sólo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos .

“Juan Carlo Abadía será condenado a una sanción privativa de la libertad y, en principio, no procede a su favor el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control de garantías, en su contra no se solicitó medida de aseguramiento y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral, entendiéndose su compromiso de acatar las determinaciones judiciales”, dice la Corte.

“En ese orden, no se advierte necesario ordenar su captura en este acto procesal y, en consecuencia, dispone que continúe en libertad hasta la emisión de la sentencia, estado procesal en el cual se adoptara una decisión sobre el particular, una vez la Sala establezca en concreto el monto * de la pena de prisión y se pronuncie en definitiva sobre la necesidad o no de librar inmediatamente su captura”, sigue diciendo el documento del sentido de fallo.