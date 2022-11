Lo último: Gobierno revela detalles de lo que sería una nueva Consejería de Política de Drogas; esta es la propuesta del minJusticia

“El Gobierno del cambio tiene la idea de reagrupar toda la política de drogas en una consejería que recoja todas las dependencias y competencias dispersas, que permita tener un enfoque de comercio, agricultura y de salud pública para el consumo problemático”. Con estas palabras, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó este viernes en medio de un evento sobre el tema, lo que planea hacer el presidente Gustavo Petro en los próximos días.

Según señaló el ministro, son más de 27 dependencias que están dispersas, entre Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, y otros.

Durante su participación en la charla ‘Cannabis, la mata que muta’, correspondiente a la cátedra ‘Conversaciones transformadoras’, que se desarrolló en el auditorio Hugo Salazar García de la Universidad de Manizales, el jefe de la cartera de Justicia recordó que el Gobierno apoya decididamente el acto legislativo que permite el uso adulto y recreativo del cannabis, el cual quiere descriminalizar.

“Mientras eso ocurre, con los ministerios de Salud y de Agricultura tenemos la voluntad política de revisar los costos para impulsar una expedición de licencias más rápida, menos difícil y con menos trabas”, anotó Osuna.

Agregó que en ese contexto la exportación de cannabis medicinal se podría ver obstaculizada por las demoras en las licencias, y que la regulación que existe hoy no permite que el plan de beneficios de salud suministre medicamentos fabricados a base de cannabis a quienes los requieran.

El jefe de la cartera de Justicia, precisó que es importante que el Congreso apruebe el acto legislativo de uso adulto de cannabis, “que la Constitución abra la puerta para que se le mire como una actividad económica lícita y productiva, un gran negocio para productores, laboratorios farmacéuticos y el país en general, con una carga impositiva razonable. Puede ser un rubro interesante en nuestra economía, al que ojalá no lleguemos demasiado tarde”.

El ministro aseguró que el problema alrededor del cannabis y de la hoja de coca es cultural, de miedo, prejuicios e ignorancia, y que más allá de los argumentos económicos y las evidencias científicas, está la apuesta por la libertad individual. Recordó que desde 1997 la Corte Constitucional, en una sentencia con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, despenalizó el consumo de drogas con ese argumento.

El #GobiernoDelCambio tiene la idea de reagrupar toda la política de drogas en una consejería que recoja todas las dependencias y competencias dispersas, que permita tener un enfoque de comercio, agricultura y de salud pública para el consumo problemático: @osunanestor pic.twitter.com/4DVzC0XxCW — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) November 18, 2022

“Vivimos en un Estado que confía en la autonomía individual y que sabe que cada persona tiene la autonomía moral y el conocimiento para saber qué le conviene y qué no”, dijo, y añadió que lo que se debe combatir es el argumento del miedo y la criminalización, el cual infortunadamente, da réditos políticos.

¿Legalizar el consumo de cocaína sí o no?

Hace pocas semanas, en medio del lanzamiento del informe sobre cultivos ilícitos en 2021, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó un tema crucial que tiene que ver con la legalización de la cocaína, y es que la política del gobierno Petro no contempla este paso, aunque sí dijo que el debate se debe dar.

“Quiero dejar claro hoy, insistir que el gobierno del presidente Petro formulará una nueva política de drogas que no incluye la legalización de la cocaína. Ese cambio es posible que algún día en el mundo llegue a construir, es posible que algún día el comercio, el tráfico de cocaína tenga un régimen semejante al del alcohol, pero no es inmediato y el Gobierno colombiano no está interesado y no quiere promover, y no va a modificar la legislación en el sentido de legalizar el tráfico y el comercio de cocaína”, señaló Osuna.