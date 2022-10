Lo último: “No es el momento”, minJusticia advierte que política de drogas del gobierno Petro no incluirá legalización de la cocaína

Este jueves, en medio del lanzamiento del informe sobre cultivos ilícitos en 2021, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó un tema crucial que tiene que ver con la legalización de la cocaína, y es que la política del gobierno Petro no contempla este paso, aunque sí dijo que el debate se debe dar.

“Quiero dejar claro hoy, insistir que el gobierno del presidente Petro formulará una nueva política de drogas que no incluye la legalización de la cocaína. Ese cambio es posible que algún día en el mundo llegue a construir, es posible que algún día el comercio, el tráfico de cocaína tenga un régimen semejante al del alcohol, pero no es inmediato y el Gobierno colombiano no está interesado y no quiere promover, y no va a modificar la legislación en el sentido de legalizar el tráfico y el comercio de cocaína”, señaló Osuna.

“Hoy quiero manifestar que este aumento de cultivos ilícitos es la prueba del fracaso de la guerra contra las drogas. Se evidencia que las vulnerabilidades territoriales han sido factores determinantes que facilitan que los fenómenos de ilegalidad se enquisten en el territorio y que aumente la dependencia de las comunidades hacia las economías ilícitas”, agregó. Osuna deja claro que no es el momento para hacerlo.

Según Osuna, la política de drogas del actual gobierno va en otro sentido que tiene que ver más con temas como: pacificación del territorio, trato no penal a los campesinos cultivadores de hoja de coca, sustitución de tierras, sustitución de cultivos y promoción en la agenda internacional de la necesidad de un cambio de política de drogas.

Lo dicho por Osuna despeja cualquier duda sobre la posición del actual gobierno en un tema tan importante.

Por ejemplo, hace pocos días, el director de la Dian aprovechó una discusión en Twitter para lanzarse a hacer una propuesta enorme y muy controversial. Lo hizo al responder a un trino del presidente de la República, Gustavo Petro, que había compartido un artículo que publicó The Economist, en el cual se hace referencia a la estrategia que tiene el Gobierno colombiano sobre la nueva política de lucha antidrogas.

El artículo de ese medio de comunicación está titulado como ‘Joe Biden es demasiado tímido. Es hora de legalizar la cocaína’ y en uno de sus apartes señala que “No tiene sentido”, dijo Joe Biden el 6 de octubre, “al indultar a los aproximadamente 6.000 estadounidenses condenados por poseer una pequeña cantidad de marihuana”.

En Colombia, este debate ha sido también tema de discusión en el Congreso. El presidente del Senado, Roy Barreras, se refirió a la posibilidad de legalizar algunas drogas en el país, especialmente la marihuana y sus derivados. “El Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas ‘drogas suaves’. La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que genera mafias. La prohibición es el crimen. Ese sí es el cambio”, aseguró Barreras.

En los últimos días, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó un proyecto con ese propósito. La votación fue aplastante. Solo se registraron dos votos en contra y 31 a favor, lo que evidencia que esta vez en el Congreso hay más ambiente para aprobar una reforma de este tipo.