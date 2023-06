Llamarán a declarar a un familiar de los cuatro menores indígenas rescatados en la selva por presunto maltrato contra ellos

El pasado viernes 9 de junio, los cuatro menores indígenas desaparecidos por 40 días en la selva del Guaviare fueron encontrados y posteriormente rescatados, todo producido por el fatal accidente que sufrió una avioneta que dejó a tres personas muertas, entre ellas la mamá de los menores.

En compañía de las Fuerzas Militares, los niños fueron trasladados al Hospital Militar Central en Bogotá, dónde actualmente reciben asistencia médica, debido a su estado de desnutrición y lesiones en su cuerpo.

Por tal motivo, Adriana Velásquez, subdirectora del ICBF, explicó que los niños tienen unas condiciones médicas particulares, razón por la cual, se les han restringido algunas visitas. A pesar de ello, los niños continúan emotivos y han aceptado todas las recomendaciones médicas que se les han asignado.

El ICBF continua brindado apoyo a los niños rescatados en el Guaviare - Foto: ICBF

Sin embargo, el restablecimiento y protección de los derechos de los cuatro menores está tomando un capítulo aparte, debido a que existen diferencias familiares, ya que, la familia de Magdalena, declaró que Manuel Ranoque, papá de dos de los niños, había sido denunciado por presunto acoso sexual y violencia intrafamiliar.

Astrid Cáceres, directora del ICBF también se pronunció sobre lo que sería el futuro de los niños una vez salgan del hospital. Cáceres hizo énfasis en que por el momento la entidad se hará cargo de los menores, en cuento se logran sanear las diferencias que hay entre las familias de Magdalena Mucutuy y Manuel Ranoque. Además, se ha conocido que el ICBF pretende realizar una indagación por el presunto maltrato.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, sobre el paradero de los niños desaparecidos en el Guaviare. - Foto: Montaje SEMANA

La Procuraduría, a través de un comunicado, manifestó que también intervendrá en el mencionado trámite del restablecimiento y protección de los derechos de los cuatro niños.

“En calidad de Ministerio Público, se asignó a un Procurador Judicial con el fin de que ejerza intervención administrativa en los trámites que se llevarán a cabo dentro del Proceso de Restablecimiento de Derechos que se adelanta por parte de la Defensoría de Familia”, aseveró el ente de control.

Hasta el momento no se conoce la fecha de la diligencia. Sin embargo, el ICBF está adelantando el proceso bajo estricta reserva. En ese orden de ideas, un defensor llamará a declarar a uno de los familiares para ampliar la indagación del posible maltrato. No obstante, no se sabe si se citará a la abuela materna o el abuelo.

El Ministerio Público, “asistirá como garante de los derechos de los niños y niñas, a la recepción de declaración de uno de los representantes legales de los menores de edad rescatados con vida en las selvas del Caquetá”.

Cabe mencionar que el ente de control a través de la Procuraduría delegada para la infancia, adolescencia, familia y la mujer también se pronunció, solicitando la protección de los “derechos humanos y a que se respete la intimidad de los menores de edad, en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos -PARD-”.

Ante el llamado de la Procuraduría, el padre de los menores se ha quejado en más de una ocasión, debido a que altos funcionarios del Gobierno los visitarán sin su autorización y por el envío de fotos que han circulado en las redes sociales.

En entrevista con SEMANA don Narciso Mucutuy, abuelo de los cuatro menores desmintió una información que reveló Manuel Ranoque, sobre la experiencia que vivieron sus hijos con su madre antes que ella falleciera. En una atención a los medios de comunicación, Ranoque reveló que Lesly le dijo que alcanzaron a hablar con la mamá durante sus últimos momentos.

Manuel Ranoque, papá y padrastro de los menores del Caquetá, reconoció que hay diferencias familiares de Magdalena Mucutuy, madre de los niños y quien falleció en el accidente. - Foto: SEMANA

“La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse, ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se los demostré a ustedes trayendo a mis hijos”, declaró el padre de los menores de edad.

Cuando las autoridades encontraron los restos de la avioneta Cessna C206 con matrícula HK 2803 el 16 de mayo, encontraron el cuerpo de la madre, Magdalena Mucutuy, y de Hernando Murcia Morales (piloto) y Herman Mendoza Hernández (copiloto).

No obstante, Narciso Mucutuy, el abuelo de los cuatro pequeños, afirmó a Vicky Dávila, directora de SEMANA que ese relato de los últimos momentos de la madre con los niños es mentira y confronta la versión que reveló Ranoque. “La misma niña dice que los tres (adultos) ahí mismo, cuando cayó la avioneta quedaron muertos. Si la persona que dijo que mi hija Magdalena quedó viva tres o cuatro días eso es mentira, porque en ese momento quién los miró para decir está viva, eso es mentira”, detalló.

El abuelo de los niños afirmó que lo que Lesly dijo fue que la avioneta cayó y cayeron unos sobre otros en un solo golpe seco. Sobre su supervivencia, Narciso Mucutuy indicó que en los cuatro días que se mantuvieron cerca de la avioneta tenían como fiambre tres libras de marinitas y polvo de yuca, lo cual permitió que se alimentaran. A los días posteriores y sin ser rescatados, empezaron a caminar en búsqueda de alimento.