“Los bicimototaxis en Bogotá merecen reglamentación como la tiene Nueva York”: Clara López respaldó a la alcaldesa

Una verdadera polémica se ha generado en la capital del país por la orden que le dio la alcaldesa Claudia López al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, para que empezara a sacar de las calles de la ciudad a los bicitaxis y mototaxis, por ser un transporte ilegal.

En el marco de la entrega del Complejo Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, la mandataria aseguró que no hay más justificación para seguir teniendo este transporte en la ciudad, pues hoy en día la capital cuenta con suficiente cobertura de rutas del SITP.

“Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas suficientes del SITP; ya están las rutas, luego no hay justificación para que tengamos transporte ilegal”, aseguró la mandataria local.

La alcaldesa López puntualizó que “ya tenemos transporte legal en la ciudad que lo haga”. Ahora bien, la mandataria dejó claro que esa salida de las calles de Bogotá debe ser de manera concertada, “pero también con toda la aplicación de la ley debemos corregir esa situación”.

Después de los reclamos que la ciudadanía empezó a hacerle a la alcaldesa por este anuncio, López se vio obligada a acudir a su cuenta de Twitter para dar más detalles de la petición que le hizo a la Policía.

Según lo aclaró la alcaldesa, “los bicitaxis (mecánicos o eléctricos) están reconocidos por MinTransporte, parcialmente regulados y son parte del transporte de última milla”; no obstante, señaló que “los mototaxis (bicis con gasolina, alta velocidad y motor, algunas veces de motos robadas) son una constante queja de la ciudadanía”.

López agregó: “De esos bicimototaxis se quejaron ayer, con razón, los habitantes de Bosa durante la inauguración del complejo de justicia Campo Verde, con quienes hemos venido trabajando para mejorar la oferta de trasporte público y combatir la piratería, que es además fuente de inseguridad”.

En ese orden de ideas, la alcaldesa precisó que “en Bogotá queremos que los bicitaxis sean mejor regulados (depende todavía de MinTransporte) e integrados operacional y tarifariamente como modo de última milla”, pero en el caso de bicimototaxis afirmó que “siguen sin reconocimiento ni reglamentación y siguen bajo control y sanción de normas y Policía de Tránsito”.

Quien salió en respaldo de la alcaldesa Claudia López es la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, quien comparó a Bogotá con Nueva York.

“Coincido con Claudia López”, señaló la congresista e indicó que “Bogotá también es víctima del centralismo. Los bicimototaxis merecen reglamentación como la tienen en urbes del mundo como Nueva York”.

Coincido con alcaldes @ClaudiaLopez. Bogotá también es víctima del centralismo. Los BiciMotoTaxis merecen reglamentacion como la tienen en urbes del mundo como Nueva York https://t.co/mrYssx54jT pic.twitter.com/vdyeSshfiQ — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) July 26, 2022

Cabe recordar que en 2018 el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió una resolución sobre la reglamentación de los bicitaxis habilitando el tránsito legal de este tipo de vehículos, pero únicamente a pedaleo o con arranque asistido, prohibiendo de esta manera los bicitaxis con motor.

Así mismo, en dicha resolución se restringió el tránsito de estos bicitaxis por zonas de alto flujo vehicular y se les exigió a los conductores tener licencia de conducción, requisitos que hoy en día poco nada se cumplen en Bogotá. En ese orden de ideas, la orden de la alcaldesa López tiene sustento en la ilegalidad que se estaría presentando en la ciudad.

Bicitaxis a motor, con velocidad desmedida, transitando por las vías principales y ciclovías, irrespetando las señales de tránsito, generando siniestros, cruzando por puentes peatonales y sin ningún elemento de seguridad que proteja ni al conductor ni a los usuarios, es el común denominador en la ciudad ante la complacencia de las autoridades.

Como si fuera poco, en varias zonas de la ciudad los dueños y conductores de estos bicitaxis se estarían adueñando del territorio, generando una guerra por el peso y los usuarios.

Desde la Secretaría de Movilidad advierten que el tema de regulación le compete únicamente al Ministerio de Transporte, siendo esta entidad la encargada de establecer los parámetros sobre el bicitaxi.

Ahora, lo cierto es que a pesar del anuncio que hizo López, hasta el momento la Alcaldía no tiene pensando emitir alguna decreto que prohíba este tipo de transporte en Bogotá.