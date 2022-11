Los impresionantes huecos que tiene que padecer la comunidad en un barrio de Ibagué. Un camión de basura se hundió a plena luz del día

Los habitantes de varios sectores en la ciudad de Ibagué piden a la administración municipal que se hagan efectivas las obras para la recuperación de la malla vial; ya que cada vez son más frecuentes las escenas en las que los vehículos terminan siendo literalmente tragados por los enormes huecos de las calles.

Entre las zonas con más afectaciones están El Jardín, Comuneros y otras unidades ubicadas en la calle 86 de la capital tolimense; así como los barrios Musicalia, Tulio Varón, Jardín Santander y Jardín Atolsure; además de la carrera Quinta, la avenida Pedro Tafur o la entrada a la comuna 8 de la ciudad.

Mi hermosa Ibagué está llena de huecos, pero ninguno como el que hoy estrenamos. pic.twitter.com/PfkF7zdMnc — Jaider Temístocles (@jaidertemis) September 16, 2022

A través de las redes sociales muchos habitantes de Ibagué se quejan del mal estado de la malla vial, e incluso hay quienes se animan a montar videos con los supuestos atractivos turísticos de los huecos que se están convirtiendo en auténticas piscinas. Pero también existen grupos ciudadanos que no aguantan más esta situación y se unen para taparlos ellos mismos con recursos propios o mediante la utilización de escombro molido.

Uno de estos cráteres atrapó el miércoles 16 de noviembre a un vehículo particular en una de las calles del barrio belén, en donde se registró hace pocos días el hundimiento por fallas en la red de alcantarillado. Este hueco no cuenta con ninguna clase de señalización y la zona no dispone de alumbrado público, por eso el automotor cayó en él y fue necesario emplear una grúa para poderlo sacar.

Desde la Alcaldía de Ibagué, en cabeza de Andrés Fabián Hurtado Barrera, se anuncia la realización de obras en la calle 103, concretamente en la zona de Prado 1, para proceder con la pavimentación de la carrera 8A que estaba siendo esperada por la comunidad desde hace más de 30 años.

#TengaCuidado 🚨🚨🚨 ¡Qué descaro! Ladrones aprovechan huecos

El pésimo estado en las vías estaría ayudando a la delincuencia a hacer de las suyas.

Un gigantesco hueco ubicado en el barrio Industrial, vía al sur de Ibagué es el dolor de cabeza. pic.twitter.com/EsCSa3TW8p — La Voz del Pueblo 920 AM Ibagué (@vozdelpueblo920) September 28, 2022

También se dispuso una cuadrilla en el barrio Protecho Topacio en la comuna 8, donde se pavimenta la carrera 4F Sur entre calles 115 y 116; además de la calle 117 entre carreras 4A y 4E Sur, donde se adelanta la modernización de las redes hidrosanitarias en una área superior a los 1,400 metros cuadrados.

En la avenida Mirolindo se realiza actualmente la pavimentación de un kilómetro, con lo cual se beneficiará a los comerciantes del sector quienes podrán atender con mayor comodidad a sus clientes. Igualmente se hacen labores de parcheo en las zonas de Ambalá, Ciruelos y Alminar Samoa.

Otra de las áreas con modernización de las redes de acueducto y alcantarillado es la carrera 4C con calle 35A, donde se intervienen 35 metros lineales; mientras que de manera conjunta con la comunidad se remodeló la vía principal del barrio Alberto Santofimio.

Entre tanto en la vereda Jagualito se hizo la instalación de un badén y una tubería de 12 pulgadas para recuperar la movilidad, tras la serie de deslizamientos e inundaciones que se generaron por el desbordamiento de una quebrada y las fuertes lluvias que tenían sin comunicación a este lugar con el sector de Calambeo.

Las nuevas vías también han beneficiado a los habitantes de algunos barrios de la ciudad como Timaká y Viveros, la calle 8A con carrera 60, la comuna 5, la red vial terciaria de la vereda San Cayetano Bajo con el mantenimiento de 2,8 kilómetros y otras 47 zonas de la capital tolimense que recuperan su transitabilidad.

Frente a las obras que se realizan en la avenida Mirolindo con la intervención de 3.280 metros cuadrados de capa asfáltica y las labores de señalización, desde la administración municipal se adelanta un plan para evitar la congestión con la aplicación de sanciones a los conductores que parquean sus vehículos en las calles; a la vez que se sugiere tomar rutas alternas como la Variante o la carrera Quinta.