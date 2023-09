LuisRa Solano, cantante vallenato que apuñaló a su mánager se declaró inocente de todos los cargos: “No me acuerdo de nada”

“Me duele lo que le está pasando a Juancho. No puedo aceptar cargos porque no me acuerdo de nada”. De esta forma, y con la voz entrecortada, se declaró inocente el joven cantante vallenato Luis Rafael Costa Solano, más conocido como LuisRa Solano, quien es señalado por la Fiscalía de atacar con arma blanca a su mánager, Juan Daza Ovalle, en hechos registrado a finales de agosto en un apartamento en Barranquilla.