Video | A bala: así recibieron al cantante vallenato Luifer Cuello, mientras caminaba hacia el escenario en una fiesta privada

El cantante de la nueva ola del vallenato Luis Fernando Cuello Mera, mejor conocido como Luifer Cuello, apareció en un video que comenzó a difundirse a través de las redes sociales, en donde, al parecer, fue recibido a “balazos” mientras se dirigía hacia un escenario.

‘El precursor de la nueva ola’, de 38 años, quien cuenta con gran representatividad en el Caribe colombiano, fue capturado en cámara, mientras ingresó a la que sería una finca para dar un concierto privado.

Sin embargo, mientras el artista, nacido en Valledupar, se acercaba al espacio donde iba a presentarse, es posible escuchar lo que serían varios disparos a lo lejos; de hecho, el mismo cantante hizo una expresión con sus manos, con la que habría dado a entender que serían balas las que sonaron.

En la misma línea, mientras siguió caminando, Cuello habló con la ayuda de un micrófono y se le escuchó decir “haga dos más”, así que se escucharon los que serían más tiros. No obstante, también podría haberse tratado de fuegos pirotécnicos.

En efecto, tras la publicación de la pieza audiovisual, los mensajes por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues muchos comentaron en Twitter:

“Esa gente anda y canta para puro bandido”; “Pura fiesta de gente de bien, que tiene negocios de importaciones de mercancía jaja”; “Les encanta ese ambiente”; “Qué espera la Policía para actuar”; “Tan raro que se presente ese tipo de disparos en fiestas particulares”; “Colombia potencia mundial de los bandidos”, son varios de los puntos de vista que se pueden leer en redes sociales.

Por el momento, el cantante no se ha referido al respecto en sus perfiles oficiales. SEMANA intentó comunicarse con el manager personal del artista, pero no hubo respuesta, así que aún no se sabe exactamente si se trata de un video reciente o antiguo.

A continuación, el clip que comenzó a difundirse en Twitter:

El cantante recordó a su mamá fallecida

Por otro lado, al tratarse de uno de los artistas vallenatos con más seguidores en redes sociales, pues Luisfer supera los 700 mil seguidores en Instagram, en los primeros días de julio se compartió la lamentable noticia de que la señora Dilia Mera, madre del cantante, falleció.

En ese orden de ideas, Luifer compartió varias publicaciones con las que confirmó la noticia y, a su vez, relató en entrevista con Lo Sé Todo el triste momento que tuvo que pasar, ya que ‘el precursor de la nueva ola’ no alcanzó a despedirse de la mujer que le dio la vida y que tenía cáncer.

“Mi mamá ya venía un poco enferma. (…) Ese fin de semana, yo me despedí de ella y le dije: ‘Mami, ya vengo. Voy, toco y vengo. Espérame. Espérame que yo vengo’. Me llaman que tenía que irme. Tenía que irme rápido. Y vi a mi esposa como hablando por teléfono, como buscando tiquete. Lastimosamente, no alcancé a despedirme de ella”, expresó Luifer Cuello.

Sin embargo, el cantante precisó que su mamá no murió por causa del cáncer, sino que fue por una infección.

La mamá del exponente vallenato estaba en Miami, así que él no se encontraba en ese lugar y terminó recibiendo la noticia a las alturas del cielo.

En palabras de Cuello, “esa noticia me la dan en el avión cuando yo ya me estoy montando rumbo a Miami. Yo estaba llorando. Se me perdieron unas cosas en el avión, las dejé tiradas. (...) Cuando yo llegué, ella ya había fallecido. Estaban mis hermanos allá”.