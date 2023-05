Video: cantante de vallenato, Luifer Cuello, graba el momento en el que fue robado en Barranquilla

Mientras grababa un video en su celular, el cantante de música vallenata Luifer Cuello, fue víctima de la inseguridad en Barranquilla y todo quedó grabado en un video que posteriormente se hizo viral en TikTok.

El cantante oriundo de Valledupar caminaba por una calle en el norte de Barranquilla en el sector de Riomar, mientras se bajaba de su carro decidió grabar un video para sus seguidores de redes sociales donde exponía que a esa hora hacía un fuerte calor en la ciudad.

“Reporte del clima aquí en Barranquilla, está haciendo el papá de los calores, que el diablo salió corriendo y dejó el trinche…”, decía el artista en el video que grababa modo selfi.

Precisamente en ese momento una motocicleta con dos hombres a bordo pasó justo detrás de Luifer y ocurrió el peculiar robo.

El hombre que iba como parrillero en la moto le arrebató rápidamente, en cuestión de milésimas de segundos la gorra que llevaba puesta el cantante, su celular calló al piso y, aun así, continúo grabando lo que pasaba.

Otros hombres cerca al lugar le ayudaron e incluso se observa en las imágenes que persiguieron a los ladrones, mientras que en el video se le escucha decir “¡La gorra! Me robaron la gorra”.

Dos hombres en moto le robaron la gorra al cantante - Foto: Tomada de Instagram luifercuello

Después de los hechos el cantante publicó otro video en el que contaba lo sucedido e indicó estar más calmado y aseguró además que desde que fue víctima de un robo en Medellín ya no luce prendas de oro, sin embargo, cuestionó cómo está desatada la inseguridad en la capital del Atlántico.

“De repente, pasa una moto y me estira el brazo. Yo me imagino que iba por la cadena. Total, me robó la gorra. No es que se robe la gorra, porque ¿cuánto puede costar una gorra? Es la inseguridad tan brava que estamos viviendo”, dijo el cantante Luifer Cuello.

El artista ha dejado en evidencia sus gustos por las gorras o las ‘cachuchas’ como le llaman en algunas zonas del Caribe, como también a diferencia de lo que él opina sobre el costo de sus gorras sus seguidores difieren a que si son de alto valor, algunas sobrepasan los 500.000 pesos.

El artista valduparense fue atracado en Barranquilla - Foto: Tomada de Instagram luifercuello

Costosas o no lo cierto es que el hecho pudo haber pasado a mayores si los delincuentes hubiesen intentado robar su celular, el cual estaba utilizando en ese momento o si lo hubiesen abordado con arma de fuego como suelen registrarse hurtos en Barranquilla, esto dejando en evidencia la inseguridad por la que atraviesa la ciudad.

Murió ladrón baleado

Otro hecho de inseguridad, un atraco que terminó convirtiéndose en un asesinato se registró también en Barranquilla, logrando que la ciudad se convirtiera de nuevo en el escenario de un hecho insólito en materia de crimen.

El caso ocurrió en el barrio Paraíso, al norte de la ciudad, cuando dos hombres en una motocicleta intentaron entrar a una casa para perpetuar un robo. Sin embargo, la reacción de la víctima sorprendió y desencadenó otros sucesos.

En la noche del 27 de mayo un hombre llegaba a una vivienda ubicada en la carrera 78B con 80. Mientras saludaba a sus familiares de espalda a la reja, uno de los dos bandidos se bajó del vehículo y lo encañonó, a fin de reducirlo y poder cumplir con su cometido.

De inmediato, la víctima se volteó y forcejeó con el hombre, intentando desarmarlo. Los tiros comenzaron y el ladrón hirió al ciudadano. Ya en el suelo, este, armado, también le respondió y le impactó.

Un herido a bala dejó frustrado atraco en la carrera 79B con calle 80, barrio Paraíso (Barranquilla). Los presuntos antisociales trataron de ayudar a su compañero pero se les hizo difícil llevarlo, dejándolo grave en el lugar del hecho. pic.twitter.com/RGTdvTsM06 — Jorge Cervantes (@jlcm69) May 28, 2023

El ratero, notablemente herido, fue auxiliado por su compañero y llevado nuevamente a la moto. Las acciones quedaron registradas en la grabación de la cámara de seguridad de la terraza del lugar donde ocurrió todo.

Resultado de la balacera, el individuo identificado como Fabio Alonso Gómez Ordoñez, alias Fabio Alacrán, falleció horas después en la Clínica La Misericordia Internacional, también localizada en el norte de la capital del Atlántico. El traslado al centro médico lo realizó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Fabio Alonso Gómez Ordoñez, 'Fabio Alacrán'. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

Posterior, se conoció que las autoridades incautaron un arma de fuego de uso industrial. Asimismo, trascendió que ‘Fabio Alacrán’ tenía seis anotaciones judiciales, de las cuales eran tres por hurto, dos por porte ilegal de arma de fuego y una por violencia intrafamiliar.