Macabros asesinatos: estas son las aterradoras pruebas de la Fiscalía contra el Tren de Aragua y el teniente Flechas

El fiscal general Francisco Barbosa entregó detalles de un megaoperativo que se adelantó contra la temida organización criminal conocida como el Tren de Aragua, los responsables de los casos de asesinatos y cuerpos embolsados encontrados en las esquinas de Bogotá. Las pruebas son estremecedoras.

Ante juez de control de garantías los fiscales a cargo de la investigación revelaron los detalles de estos macabros hechos y de cómo las personas capturadas, 19 en total, entre ellas un teniente de la Policía, estarían comprometidos con las escenas aterradoras que conmocionaron al país y principalmente a los ciudadanos de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

Los delincuentes utilizaban las redes sociales de manera descarada para burlarse de las víctimas y de las autoridades que justamente les seguían los pasos. A través de mensajes de WhatsApp compartían las evidencias de los secuestros, las torturas y los asesinatos de las víctimas, generalmente integrantes de organizaciones criminales rivales al Tren de Aragua.

Los chats

Con la foto de las víctimas asesinadas y arrojadas en las esquinas de la misma localidad de Kennedy o en las casas que utilizaban para los asesinatos, los traficantes advertían que ya tenían ganado un espacio en diferentes zonas destinadas al tráfico de estupefacientes y toda clase de delitos.

En los chats se pueden leer los siguientes mensajes:

“Ahora soy dueño de todo ese pedazo”.

“Para que vean que no están hablando con un bobo”.

“Ahora soy el patrón de todo Kennedy. Mijo, Pablito está muerto, es más, a Javier lo maté”.

Estas son las aterradoras pruebas de la Fiscalía contra el Tren de Aragua - Foto: Cortesia

En otra comunicación a través, por el mismo medio, los sicarios advierten del asesinato de otra persona, incluso se burlan mientras aseguran que son unos “locos” en referencia al asesinato de esta nueva víctima. Un mensaje que acompañan con la foto del cuerpo en el pasillo de una casa.

“Care niña… pero tocaba”.

“Nosotros somo unos locos”.

Estas son las aterradoras pruebas de la Fiscalía contra el Tren de Aragua - Foto: Cortesia

Videos

En poder de la Fiscalía también hay videos que fueron grabados por los mismos delincuentes, integrantes del Tren de Aragua, no solo para amenazar a la Policía del sector, sino para advertir a los comerciantes del riesgo de denunciar. Esos videos fueron publicados justo cuando las autoridades adelantaban las investigaciones por la presunta vinculación de un teniente a este grupo criminal.

El teniente adscrito al CAI Caldas, en la localidad de Kennedy, era el comandante de esa zona y justamente el encargado de recibir las denuncias de los ciudadanos, incluso de escuchar las advertencias de sus propios compañeros sobre el riesgo que corrían en ese sector por cuenta de los sicarios del Tren de Aragua; lo hicieron, sin saber que el teniente, aparentemente, apoyaba a ese grupo criminal.

“Qué hubo guajiro miren lo que estoy alistando para ustedes, como que no quieren hacer caso, no han entendido que tienen que colaborar con el trago, por lo que veo y analizo las buenas acciones no les gustan, entonces vamos a empezar con las malas, para que me colaboren con el trago”, se escucha en el video que conoció la Fiscalía.

Estas son las aterradoras pruebas de la Fiscalía contra el Tren de Aragua - Foto: Cortesia

En otro video que será presentado en las audiencias de imputación de cargos en contra del teniente, identificado como Víctor Manuel Flechas, el uniformado aparece en un establecimiento de comercio, supuestamente en una actividad propia de su servicio de Policía. Sin embargo, los investigadores advierten que sería una fachada para identificar a quienes serían víctimas de las extorsiones.

“Firmar la orden de comparendo por los motivos personales o que usted manifiesta comparendo”, dice según los investigadores de la Fiscalía el teniente mientras otro uniformado graba el procedimiento.

Organigrama

La Fiscalía también tiene en su poder el organigrama que identificaron a través de todas las investigaciones y que, de acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa, permitieron la captura de más de 25 personas y el esclarecimiento de los hechos criminales que impactaron a la ciudad de Bogotá.

“La Fiscalía imputará según el nivel de participación varios delitos como concierto para delinquir agravado, fabricación y porte de armas. Lo que hicimos hace algunos días con los Luisitos, que capturamos a los cabecillas, esclarecidos diez de los homicidios de personas que dejan en bolsas en la basura”, dijo el fiscal Barbosa en una declaración.

De acuerdo con ese organigrama, toda la banda criminal le rendía cuentas a un hombre conocido como ‘Niño Guerrero’ y que se encuentra en Venezuela privado de la libertad, pero que desde allí entrega órdenes de quién vive y quién muere en Bogotá.

En la pirámide criminal también aparecen cuatro mujeres encargadas del transporte de las armas de fuego que ingresaban a través de la frontera.

Estas son las aterradoras pruebas de la Fiscalía contra el Tren de Aragua - Foto: Cortesia

En la escala de mando aparecen los sicarios, algunos ya capturados por la Fiscalía, como es el caso de alias Alfredito, un hombre que tendría en su contra al menos 40 asesinatos en Bogotá y que recibía órdenes directas de ‘Niño Guerrero’, además de un salario mensual y la manutención de su familia en Venezuela.

Capturados

Todas las personas que fueron detenidas en el marco de este gran operativo son presentados ante jueces de control de garantías para imputar cargos relacionados con homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir.

A todos, la Fiscalía les solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar, con la evidencia suficiente, que son un peligro para la sociedad.

El propio fiscal general anticipó que las capturas ya fueron legalizadas por un juez y en los próximos días avanzarán en el resto de audiencias preliminares en contra de los 19 capturados, incluyendo el teniente Víctor Manuel Flechas.