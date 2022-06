¿Machista? ¿Misógino?: la versión de Rodolfo Hernández sobre sus polémicas con las mujeres

Quizá la polémica que más ha sacudido la campaña de Rodolfo Hernández es producto de una mala interpretación de sus palabras. O al menos eso es lo que sostiene el candidato en entrevista con Vicky Dávila. La directora de SEMANA le preguntó si es cierto que él es machista. “De pronto, sí, porque me crié en un ambiente machista, pero lo he venido corrigiendo”, confesó Hernández.

Agregó, eso sí, que lucha permanentemente contra eso. “Tengo una esposa que vive jodiendo con eso, excúseme la palabra, pero he mejorado muchísimo. Pero, colombianos, perdónenme eso, pero me crié en eso, eso fue lo que aprendí, el machismo, y el machismo es desastroso para las relaciones con la comunidad y también con la esposa. Ahora, dijo mi mujer, soy un merengue, o sea, una persona muy dulce”.

“Entonces, ¿Rodolfo Hernández es misógino?”, le preguntó de nuevo Dávila. “Cero”, respondió Hernández.

El ingeniero aseguró que es falso lo que se dice de él sobre que no quiere que las mujeres trabajen en el país o que desprecie a las mujeres. Sin embargo, aseguró que no siente que eso le haga daño. “La gente ya no cree en eso”, remató.

Para él, esos ataques de sus contradictores realmente le generan más votos. “No les creen ya porque es basado en mentiras. La gente, cuando se da cuenta, se va en contra de ellos”, explicó.

Hernández también se refirió a la polémica entrevista con Marcelo Cezán, en la que dijo que el rol de su esposa era estar en la casa.

“Por ahí me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?”. El ingeniero no se lo pensó tanto y contestó rotundamente que “no”. Continuó diciendo: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”.

Frente a eso, el ingeniero aseguró que quisiera decirles a las mujeres: “No paren bolas, miren lo que hice en la Alcaldía de Bucaramanga. De tres cargos directivos, dos eran mujeres. Eso es contundente, es un hecho real. Las mujeres son más trabajadoras, más concentradas, tienen más reservas morales, más de todo, eficientes y eficaces. Eso es lo que digo. Ahora me sacaron de contexto. Ese no es Petro. Son esos vergajos que tiene al lado que le dicen: ‘Dígale esto o aquello para desvirtuar su opinión’. Lo que pasa es que estos politiqueros quieren desprestigiarme con cosas que sacan de contexto”.

En otras oportunidades, Hernández ha dicho que se referiría no a la mujer, sino al hecho de que no está de acuerdo con que la familia del presidente se inmiscuya en los asuntos del Estado. Se ha referido del mismo modo también a sus hijos.

Rodolfo Henández dice que le da risa que hayan hecho escándalo con lo de Vichada. - Foto: juan carlos sierra-semana

El candidato aprovechó para hablar de otras polémicas. Por ejemplo, de decir que no sabía donde quedaba Vichada, y sin embargo, ganar en ese departamento. “A mí me da risa que hicieron un escándalo con lo del Vichada. Como gané allá, me voy a concentrar, y míreme bien la cara, en generarles agua potable, alcantarillado de aguas negras y colectores, plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta. Y vamos a concentrarnos en activar la agricultura para generar trabajo y bienestar. Bienvenidos todos los que me atacaron por lo que dije. Mire en dónde va, resultó positivo para ellos y para mí. Me votaron todos. Voy a ir antes del 19 de junio a agradecerles y a decirles que mi compromiso con ellos es total”, aseguró.

También contestó que siente cuando le dicen viejito. “No, pues, imagínese, tengo 77 años, pero la energía de los de 60. No como unos que son unas petacas, llenos de pereza, les gano en todo. Entonces, para mí, que me digan viejito. Yo lo gozo. Díganme más viejito que ahí voy”, concluyó.