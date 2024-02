Mamá de joven a la que ladrón empujó en TransMilenio habla de los difíciles momentos que viven: “Tiene hemorragia cerebral”

Tras cometer el crimen, el sujeto no dudó en despresurizar las puertas del bus para huir rápidamente, pero en ese momento empujó a su víctima por fuera del articulado , por lo que esta terminó cayendo sobre el carril exclusivo y golpeándose duramente.

Habló la mamá de la joven

En el diálogo, la madre indicó que su hija estuvo ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el pasado 13 de febrero, día en el que se presentó el violento robo. “La evolución de ella está bien delicada. La dieron de alta de la UCI hoy, pero no sé cuánto tiempo estará en la clínica, eso lo determinará el neurocirujano”, dijo.

“Hoy me entregaron la historia clínica de la niña, me ayudaron para la historia clínica. Me voy a poner en la tarea de enviar todo para iniciar el trámite con TransMilenio”, agregó.