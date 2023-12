“Mancuso no es militar, es narcoterrorista”: veteranos de Colombia protestan contra la JEP por aceptar sometimiento del paramilitar

Por la dignidad de nuestros militares y policías los invitamos a instaurar acciones de tutela en contra del fallo de la JEP. “Mancuso no es militar, es un narcoterrorista”, por favor lean el instructivo. “Somos la Reserva Moral de Colombia”. pic.twitter.com/NosnTMLQyT

La cita es el jueves 7 de diciembre a las 10 am frente a las instalaciones de la JEP en Bogotá y frente a las gobernaciones y alcaldías en otras ciudades; por la dignidad de las instituciones. Mancuso no es militar, ni los militares somos bandidos. “Somos la Reserva Moral de… pic.twitter.com/krJpFxrzPF

“Se le fueron las luces a la JEP”: excomisionado Camilo Gómez critica sometimiento de Mancuso

El abogado Gómez asegura que esa jurisdicción no tiene competencia para recibir a los exparamilitares, que ya tuvieron un tribunal especial en Justicia y Paz, y hasta señala a esa instancia de querer “reescribir la historia”.

En diálogo con SEMANA , Gómez calificó esa decisión como un “acto contrario” a la naturaleza de la ley y aseguró que ese no es el fin con el cual fue creado ese tribunal.

“Es, a todas luces, un acto contrario a lo que disponen la Constitución y la ley. La JEP no puede con una ficción de tal tamaño como incorporar a Mancuso a la Fuerza Pública y de manera funcional y material aceptarlo. La JEP no fue hecha para eso y las normas que la regulan no lo permiten. Se le fueron las luces a la JEP”, señaló el excomisionado de paz del gobierno Pastrana.