Álvaro Uribe se refirió al asesinato de Jesús María Valle y respondió a quienes lo han relacionado con ese crimen, entre ellos, Mancuso

El expresidente Álvaro Uribe desempolvó un tema de hace unas décadas para aclarar que no tuvo responsabilidad en un crimen al que lo están relacionando. Se trata del asesinato de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos que falleció en 1998.

“Sobre el asesinato del doctor Jesús María Valle, un abogado de las supuestas víctimas, en audiencia de preclusión, dijo que lo habían asesinado poco después de una reunión conmigo, que era supuestamente el gobernador y que había ido a pedir protección. Eso no es así”, dijo.

Cuando Uribe ya no estaba en ese cargo, apareció una declaración de Valle a la Fiscalía en la que dio un discurso político señalando a las Fuerzas Armadas , a los empresarios y a la Gobernación de Antioquia de paramilitarismo. “Como lo han hecho tantos”, reclamó Uribe.

Sobre el caso particular del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, que le estaría atribuyendo la misma responsabilidad sobre la muerte de Valle, según Uribe, él se enteró por los medios de comunicación y era una orden de Carlos Castaño.

“Considero que es suficiente la declaración del señor Mancuso para llevar a juicio penal al Dr. Álvaro Uribe Vélez, como quiera que se cuenta no solo con la declaración de esta persona, sino de otros desmovilizados que concatenan tiempo, modo, lugar y nexos de participación en los hechos. Por estos ya han sido hasta condenadas personas, que no han querido mencionar al exgobernador de Antioquia en dichos asesinatos, razón por la cual, en esta misiva, igualmente, solicito sean excluidos los señores Angulo de la JEP por no haber indicado la verdad en sus declaraciones ante esta corporación”, dijo el familiar del defensor de derechos humanos.