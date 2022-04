María Ángela Holguín, pareja de Sergio Fajardo, el nuevo refuerzo en la campaña

Sergio Fajardo se encuentra en una campaña que llama la “remontada”. Después de su baja votación en las consultas del 13 de marzo y su desplome en las encuestas, Fajardo ha invertido tiempo y esfuerzo buscando remontar. Ahora, María Ángela Holguín, excanciller y pareja del exgobernador de Antioquia, acaba de dar un salto para ayudarle a Fajardo a lograr la meta.

Holguín, que tuvo un rol clave durante los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, es la consejera más cercana de Fajardo desde el inicio de su campaña. Su influencia siempre ha estado ahí, pero la excanciller también se había caracterizado por mantenerse por fuera de los reflectores.

Sin embargo, el domingo de resurrección, mientras las familias volvían a Bogotá de su viaje de Semana Santa, Fajardo y Holguín volantearon juntos.

Hoy la remontada es con mi dupla favorita: ¡María Ángela se lanzó al agua!💚 pic.twitter.com/cUJfuvW6Vo — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 17, 2022

“Hoy la remontada es con mi dupla favorita: ¡María Ángela se lanzó al agua!”, publicó Fajardo en sus redes sociales.

En el equipo de Fajardo, la figura de Holguín gusta y tiene peso. En una eventual presidencia del exgobernador de Antioquia, muchos confían en el aporte de la exministra en asuntos como la relación con Venezuela.

El candidato se siente acompañado y les fue bien en el volanteo a lo largo de la calle 80. También, en línea con esta introducción como protagonista de la campaña, la excanciller podría hacer presencia en la reunión que Fajardo sostendrá con el Consejo Gremial Nacional. Será el segundo aspirante en reunirse con este importante gremio productivo, siendo Federico Gutiérrez el primero en aceptar la invitación.

Los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos se encuentran dispersos en todas las campañas a la Presidencia. Muchos se encuentran con Fajardo, entre ellos Holguín, el exministro Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo y su fórmula, Luis Gilberto Murillo.

También se supo que su remontada tendrá la presencia de la firma Precision Strategies, la cual asesoró al expresidente Santos en el proceso de paz. No solo están los políticos santistas, sino quienes ayudaron en la estrategia del acuerdo de La Habana.

Sin embargo, el candidato ha recalcado que no tiene nada que ver con el expresidente Santos y que este no tendría injerencia dentro de su campaña. Su relación con Holguín, según él, no significaría ninguna adhesión o apoyo de Santos.

Fajardo contra cabalgata de apoyo a Fico

El aspirante de la coalición Centro Esperanza se ha vuelto un crítico de todos sus contrincantes. Esta vez, el objetivo fue un grupo de ciudadanos que organiza un evento a favor de Federico Gutiérrez.

En Twitter, el candidato publicó un afiche de un evento llamado “Gran cabalgata caballistas con Fico”, que se realizará el próximo 23 de abril a las 2:00 p. m. en Miami. Habrá artistas invitados, cabalgata gratuita, raspa y disfruta, música en vivo y zona de comidas.

El objeto de este, según Fajardo, va en contra de los derechos de los caballos implicados. “Nosotros, en lugar de convocar cabalgatas, estamos comprometidos en trabajar por los derechos de los animales. Y sí montamos, pero en bicicleta”, trinó.

Nosotros en lugar de convocar cabalgatas estamos comprometidos en trabajar por los derechos de los animales. Y sí montamos, pero en bicicleta. pic.twitter.com/BsmWvQv5wU — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 17, 2022

Y así lo demostró el candidato. Antes de volantear, Fajardo se prepara para lo que sigue de la remontada en bici. Se mostró sonriente con su casco verde, del mismo color de su campaña.

“Las montadas en cicla me llenan de energía para retomar las giras. Ninguna cuesta es imposible de remontar. Esta semana nos vemos en el Meta y el Valle del Cauca. Feliz retorno a sus hogares”.

Fico, por su parte, desautorizó cualquier maltrato animal de personas que busquen apoyarlo.