María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, dice que él está “anclado a la vida”; le envía sentido mensaje al país

La situación que están viviendo —recordó— no la debe vivir nadie en Colombia. Desde las 5 de la tarde del pasado sábado, la vida de todos los seres queridos de Miguel cambió por completo. “Esto no tiene nombre”, dijo.

“Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió y sé que ustedes comprenden de lo que les estoy hablando”, aseveró.