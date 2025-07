María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, reveló si se lanzará a la política: hizo confesión tras el atentado

No obstante, hay quienes se cuestionan si al senador le alcanzarán los tiempos para seguir al frente de su carrera por la Presidencia de la República y, además, algunos en redes sociales se preguntan si la esposa de él, María Claudia Tarazona, se lanzará a la política.

“El terreno de la política es sagrado, es una cancha sagrada. Yo ni pienso en eso, ni toco eso. Eso cuando el jugador más importante pueda patear el balón, se hablará del tema. Mientras tanto, es un tema que no tiene que ver conmigo . No tiene en este momento ninguna relevancia, ni para mi vida, ni para el proceso que estoy viviendo”, dijo puntualmente Tarazona.

Esposa de Miguel Uribe Turbay no se contuvo y soltó cómo enfrenta el miedo de lo que pueda venir tras el atentado contra su esposo: “Ni siquiera pregunto”

“Hablamos mucho de eso. Yo le decía ‘Miguel, está peleando muy duro y estás muy poco cuidado’. Y me decía ‘Pero es que no puedo hacer nada, porque es que yo pido, pido y aquí pues no pasa nada’. Nosotros a veces llegábamos a los foros del Centro Democrático y era Miguel con un Policía en taxi”, recordó Tarazona en Los Informantes.