Esposa de Miguel Uribe Turbay no se contuvo y soltó cómo enfrenta el miedo de lo que pueda venir tras el atentado contra su esposo: “Ni siquiera pregunto”

Ha transcurrido poco más de un mes desde el atentado que puso en riesgo la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Aunque las autoridades han capturado a cinco presuntos responsables del ataque, las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

María Claudia Tarazona, esposa del senador, ha sido una figura clave en este difícil proceso. No solo ha estado pendiente del estado de salud de su esposo, sino que también ha asumido el papel de vocera ante la opinión pública, compartiendo actualizaciones con quienes siguen de cerca la evolución del caso.

“ Nada, ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana, ni siquiera el día a día, la hora. Esto cambia tan rápido y es tan difícil que yo ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana. Yo entro, veo a Miguel con vida, su cuerpo caliente, su corazón latiendo, su respiración. Le digo: ‘Gracias, amor lindo, por un día más de tu vida, al lado mío’. Y con eso me quedo cada día”, dijo la mujer en diálogo con el programa.

“Ha sido muy doloroso ver a Alejandro sin su papá, y pensar que Miguel se está perdiendo cosas de Alejandro, que no van a volver, y que no sabemos cuándo, ni sabemos si sí. No sabemos nada”, señaló la pareja de Miguel Uribe.