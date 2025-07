María Claudia Tarazona da por primera vez una entrevista sobre Miguel Uribe Turbay; reveló cómo le alcanzó a decir que se “fuera tranquilo”

View this post on Instagram

En entrevista con María Elvira Arango, en el programa Los Informantes, María Claudia abre las puertas de su casa y de su corazón a las cámaras. “Es un dolor aquí, metido en el alma. El alma existe. Me duele el alma... Se me partió el alma”, cuenta.

View this post on Instagram

“Es más que conmovedor escucharla. Me hizo llorar en la entrevista”, contó la periodista María Elvira Arango.

“He aprendido a confiar...veo su cuerpo caliente, su respiración, le digo gracias amor. Y con eso me quedo”, dijo.

“Nada te humaniza más y te acerca más a Dios que el dolor. Solo aceptando radicalmente el dolor y lo que me está pasando puedo ver cosas maravillosas y pequeños milagros”.

La esposa de Miguel Uribe habló del niño sicario que disparó contra su esposo. “El problema no está en él, está en qué tipo de sociedad somos y cómo normalizamos que los niños sean instrumentos para la guerra. No siento ninguna rabia. Siento dolor. Es un niño”.

“Nada te humaniza más y te acerca más a Dios que el dolor. Solo aceptando radicalmente el dolor y lo que me está pasando puedo ver cosas maravillosas y pequeños milagros”. | Foto: Captura de video: Los Informantes

Después de buscarlo, llegó Alejandro a la vida de ambos. “Ver a Miguel siendo papá es de las cosas más dolorosas de ese proceso. Él me dijo un día: No me voy a perder ni un día de la vida de Alejandro”.