La casa política de los Moreno Rojas, manchada por la corrupción de sus dos hijos

Samuel Moreno Rojas nació el 11 de febrero de 1960 en Miami, siendo el primer hijo de Samuel Moreno Díaz, excongresista de la República, y María Eugenia Rojas, hija de Gustavo Rojas Pinilla, quien fue presidente de Colombia entre 1953 y 1957,

Ante el exilio de sus padres tras la salida del poder del general Rojas Pinilla, el exalcalde de Bogotá creció durante sus primeros años de vida en Estados Unidos. Sin embargo, se graduó en Derecho y Economía de la Universidad del Rosario a principios de la década de los 80.

Samuel Moreno comenzó su carrera política a principios de los 80

Influenciado por las raíces de su familia, comenzó su carrera política en 1982 como Coordinador Nacional de la Juventud de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido que fundó su abuelo en medio de las elecciones presidenciales de 1970, las cuales perdió con Misael Pastrana.

“Es graduado en Economía y Derecho de la Universidad del Rosario (1978-1983). Además, posee una Maestría de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, en Administración Pública”, indicó la Universidad de Los Andes, donde realizó una especialización.

María Eugenia Rojas y Samuel Moreno Díaz, por su parte, fueron por muchos años una de las parejas más distinguidas de la sociedad bogotana, pero los escándalos de corrupción y la situación judicial de sus hijos, Iván y Samuel, provocó que desaparecieran de la escena social.

No obstante, SEMANA pudo hablar en 2019 con ellos en su casona de Teusaquillo, donde sorprendió encontrarlos en plena forma, lúcidos y vitales,como si no hubiera transcurrido el tiempo. Asimismo, María Eugenia dejo ver qué seguía siendo una mujer actualizada, no solo en los asuntos del país, sino en los procesos jurídicos de sus hijos.

María Eugenia Rojas siempre defendió a sus hijos - Foto: SEMANA

María Eugenia Rojas habló con SEMANA en 2019 - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Dejamos de creer en los medios, cuando vimos todos los atropellos que se estaban cometiendo, los cuales culminaron con la barbaridad de que condenaron a Samuel a casi 40 años de cárcel. Lo que en la práctica sería cadena perpetua”, indicó Rojas de Moreno en aquella época.

María Eugenia, conocida popularmente como ‘La Capitana’, aprovechó el diálogo con este medio para puntualizar que Samuel no cometió todos los delitos por los que lo acusaron y señaló que fueron víctimas de una persecución uribista.

“Samuel obtuvo un millón de votos, eso lo ponía de primero en el abanico presidencial. Pero vino la arremetida uribista, la orden fue desprestigiar a toda la izquierda y los que estaban de primeros eran los Moreno. A Samuel no lo dejaron hacer su alcaldía”, manifestó inicialmente.

Luego, enfatizó: “[Alejandro] Ordóñez por la demora de la obra de la 26 lo destituyó. Yo he leído buena parte del expediente y he escuchado las audiencias, conozco además las declaraciones ante la Procuraduría y los relatos de los testigos, por eso tengo la absoluta seguridad de que mis hijos son inocentes. No han cometido una sola indelicadeza. No hay una sola prueba”.

Samuel Moreno Díaz y María Eugenia Rojas, padres de Samuel Moreno Rojas - Foto: SEMANA

María Eugenia, llamada la ‘Nena’, es hija del general Gustavo Rojas Pinilla

Samuel Moreno Díaz tiene actualmente 102 años de edad, mientras que ‘La capitana’, que fue candidata a la presidencia en 1974 y se desempeñó como senadora durante periodos legislativos, cumplirá en octubre próximo 91 años. Ambos siguen alejados del escena pública debido a lo escándalos de sus dos hijos.

Cabe mencionar que el exalcalde de Bogotá fue declarado este semana con muerte cerebral luego de sufrir un desmayo en la Escuela de Carabineros, ubicada en el centro de Bogotá, lugar donde se encontraba privado de la libertad debido a su participación en el carrusel de la contratación.