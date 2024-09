Mary Anastasia O’Grady, la afamada columnista de ‘The Wall Street Journal’, asegura que “no es optimista acerca de Colombia”

“Trato de ser optimista en la vida, pero no soy muy optimista acerca de Colombia”, dijo en su entrevista con Vicky Dávila la periodista Mary Anastasia O’Grady. Ella es una de las voces más conocedoras de Colombia y América Latina. Desde su columna en el diario The Wall Street Journal ha tirado línea por años sobre los asuntos más relevantes de este país y de sus vecinos.

Sin embargo, lo que piensa del futuro no es muy prometedor. “Yo creo que este problema del crimen organizado está profundamente arraigado en el país. Yo le echo la culpa a los EE. UU., porque creo que el uso de estupefacientes es el generador principal de los ingresos de esos grupos criminales, y entonces estamos haciendo la guerra contra las drogas, pero siempre y cuando no se reduzca la demanda. Siempre vamos a tener el problema del suministro”, dijo.

Y luego enfatizó: “Desde una perspectiva política me preocupa Colombia, porque creo que el acuerdo con las Farc, hablando sobre las amnistías, este tipo de acuerdos donde le das a un pequeño grupo de personas algún tipo de privilegios y demás, la forma en la que la JEP funciona, está muy distorsionada, no es el Estado de derecho, no es la justicia, ustedes no tienen una separación de poderes”

La columnista mostró su asombro por la forma como Colombia ha tramitado las heridas de su conflicto armado y ha dado amnistías a grupos terroristas, equiparándolos con las fuerzas armadas. “Ese tal acuerdo de paz con el M-19, recibiendo amnistía para las personas involucradas en actos de terrorismo terribles, como el Palacio de Justicia, es un gran error. Yo creo que el país continúa pagando por ello, porque todos los terroristas que vienen piensan que, siempre y cuando aguanten, pueden tener un acuerdo”, sostiene.

“En el caso del M-19, creo que una cosa que es muy triste, y que me asombra cuando hablamos de Colombia. Yo he escrito mucho sobre toda la región, pero no entiendo por qué en Colombia ustedes tienen una situación en la que persiguen a un coronel, que rescató a cerca de 200 personas en el Palacio de Justicia, de un ataque terrorista, mientras, 40 años después, uno de los miembros del grupo terrorista es presidente del país. Colombia entiende, es un Macondo completo, es algo completamente ridículo, no tiene sentido, y siempre y cuando Colombia siga en este camino, yo creo que simplemente está invitando a más y más actividades criminales”, agregó.

Mary Anastasia O’Grady, editorialista de 'The Wall Street Journal'. | Foto: Archivo Particular

Sobre el proceso de paz con las Farc, O’Grady hizo fuertes cuestionamientos. “Dentro de las negociaciones de las Farc, no creo que haya habido un acuerdo de paz. No ha habido paz en Colombia. Uno de los peores aspectos fue poner a los militares y a las Farc en el mismo espacio moral. No estoy diciendo que los militares no han cometido errores. Son humanos, van a cometer errores y deben ser castigados por esos errores, deben ser responsables por eso”, asegura.

Y agrega: “Fue ridículo como tal pensar que las Farc, que por tantas décadas han atacado civiles, estaban en un mismo espacio moral que ellos. Creo que Juan Manuel Santos se va a ir a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia. Abrieron este camino para las amnistías para terroristas. Yo creo que invitaron más terroristas acá y eso va a tomar mucho tiempo para efectivamente resolver esta situación en Colombia”.

“El acuerdo con las Farc fue devastador. Yo entrevisté a Juan Manuel Santos muchas veces, desde el momento en que anunció que iban a hacer esta negociación. Me dijo: ‘no te preocupes, los terroristas van a tener que ir a la cárcel, ellos tienen que hacer reparación, ellos van a tener que rendir cuentas por los niños reclutados, van a tener que admitir todos sus crímenes. No deberías preocuparte en absoluto, porque una vez que tengamos ese acuerdo se lo vamos a llevar a los ciudadanos, y si la gente dice que no, no va a haber un acuerdo’. Hoy podemos mirar esa lista que te di y él dio reversa con todo lo que estaba diciendo antes de que se pudiera volver esto una ley”, sostuvo.