Más capturas por cuerpos “embolsados” en Bogotá

Junto a la basura en el sur de Bogotá aparecieron los cuerpos de hombres asesinados en medio de un violento enfrentamiento entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía adelantó una investigación que dejó como resultado la captura de los presuntos responsables de estos homicidios.

En el marco de las indagaciones, la Fiscalía logró establecer que los asesinos forman parte de una organización criminal que a sangre y fuego impone la violencia en localidades como Kennedy y Bosa en el sur de Bogotá. Los capturados serían ciudadanos de nacionalidad venezolana que sin mediar discusión acuden al homicidio como forma de intimidación.

Las víctimas serían hombres, entre los 25 y 38 años de edad, que en la mayoría de casos, ni siquiera fueron reportados como desaparecidos. Integraban bandas de traficantes en las mismas localidades y disputaban el control por la venta de los estupefacientes. Los cuerpos encontrados presentaban signos de violencia y tortura.

Hace cuatro meses, la Fiscalía presentó los resultados de una investigación que se adelantó por hechos similares, pero en el centro de Bogotá. Dos personas fueron capturadas en ese momento y el proceso reveló un hecho escalofriante, la llamada “casa de los masajes”, un centro de torturas donde las víctimas eran sometidas y asesinadas.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Héctor Fabio Banguero y Yovanni Rojas Martínez, quienes serían los responsables de transportar y abandonar el cuerpo sin vida de un hombre, el pasado 27 de marzo, en el centro de Bogotá”, dijo José Manuel Martínez, director Seccional de Fiscalías en Bogotá.

En el curso de la investigación SEMANA pudo establecer, ubicar y hasta registrar la vivienda que era usada por los asesinos del centro de Bogotá para completar sus crímenes. La casa de tres pisos, de color verde y puertas cafés, quedó en las declaraciones que entregaron algunos testigos a la Fiscalía.

“Yo he estado en mi pieza y he escuchado gritos extraños, como si en algún momento le pegaran a la gente, me ha tocado quedarme callado… En esa casa no se puede ni hablar, ni preguntar, ni chismosear nada porque a uno lo van matando”, advierte un testigo que entregó su declaración a la Fiscalía.

En el caso fueron capturadas dos personas, señaladas de transportar los cuerpos en carretas de reciclaje para luego arrojarlos junto a la basura y en determinadas esquinas del centro de la ciudad, según los investigadores como un mensaje para otras organizaciones criminales, que en localidades como Santa Fe y Mártires, se enfrentan por el tráfico de drogas.

“Informa que en el sector hay una casa que le dicen la casa de los masajes, una casa verde con puertas cafés que funciona como paga diario. Allí entran y salen integrantes de una banda que se hace llamar Los Seguros, que los habitantes del sector le tienen miedo a esa casa por lo que les pueda suceder ya que en esa casa golpean a sus víctimas”, dijo el fiscal del caso.

Ahora la Fiscalía logró la judicialización de los integrantes de una organización criminal que en el sur de Bogotá serían los responsables de los homicidios y de embolsar los cuerpos para dejarlos en las esquinas, con el mismo propósito: enviar un mensaje criminal para otras bandas rivales.