Más denuncias de acoso contra el Gobierno, ahora contra el nuevo director encargado de Colombia Compra Eficiente, Carlos Francisco Toledo

“Solicito se valide las razones que motivan al señor Subdirector encargado de pedir información sobre mi vida personal, pues hacia el mes de febrero me encontraba yo esperando el ascensor hacia el piso 33 y el señor Toledo me comenzó a preguntar acerca de mi buena relación con las personas que trabajan en la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, y si el motivo de que yo fuera al piso 10 era sentimental, lo cual repitió en más de una ocasión; en ese momento me limité a responderle que siempre había tenido buena relación con el área porque hemos trabajado muy de la mano durante mucho tiempo, y tampoco consideré que fuera pertinente que me preguntara por mi vida personal y sentimental”, señala la denuncia que no es nueva, fue presentada en septiembre del año pasado.

Con día y hora exacta, la funcionaria advierte que “el día 26 de abril, cerca de las 6:50 am me encontraba en el piso 10 después de llegar a la entidad con el fin de cumplir mis funciones en el horario estipulado, cuando el señor Carlos Toledo me abordó y me indicó lo siguiente: “Yo no sé usted por qué se la pasa en infraestructura, le voy a pedir el favor de que no me venga a interrumpir el trabajo a infraestructura, a traerles videojuegos ni nada de eso. Usted no tiene nada que hacer en infraestructura en el horario laboral de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 y no tiene por qué venir a infraestructura, no me los moleste”, a lo cual le respondí que “yo no estaba interrumpiendo el trabajo de nadie porque parte de mis funciones era trabajar con infraestructura, que si bien juego videojuegos con mis compañeros, esta actividad la realizo en mi hora de almuerzo y que iba a tratar el tema directamente con Joaquín (mi coordinador)”.