Mientras la Uspec está por adjudicar multimillonario contrato, siguen las denuncias por la alimentación en las cárceles

Aseguraron los internos que no solo se trata de la calidad, salubridad o el sabor de la comida, buena parte de los suministros, los productos para preparar la comida, se quedan a la mitad de camino, no llegan a los centros de reclusión, mientras las planillas se firman como si cumplieran con la totalidad de lo acordado.

Pero las denuncias por presuntos hechos de corrupción no están solo en la alimentación, los internos cuentan lo que ocurre con el servicio de salud. Las advertencias que debieron prender las alarmas de los entes de control y del propio Gobierno, no fueron tomadas en serio, al contrario, no hubo un solo pronunciamiento y al contrario, los problemas siguieron. No se cumplen con las rutinas de alimentación, menos con la atención en materia de salud.