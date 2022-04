MinDefensa reveló lo que responderá en debate de moción de censura por operativo en Putumayo

El ministro Diego Molano, fue citado por la polémica operación militar en Putumayo que dejó once muertos. La oposición lo acusa de presentar falsos positivos.

La polémica por la operación del Ejército en el departamento del Putumayo sigue al rojo vivo, mientas comunidades donde se ejecutó la operación y diferentes sectores políticos aseguran que se trató de un falso positivo, el Ejército y el Gobierno han defendido la actuación asegurando que se trató de una operación legítima, contra un blanco ilegal armado.

La controversia subió otro escalón, llegando a la citación de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Más de 30 representantes le solicitaron a la presidenta de la Cámara que citará al ministro para que respondiera por la actuación del Ejército en Putumayo, con la posibilidad de que a voto limpio lo saquen de su cargo.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que está listo para acudir al escenario político. Desde Armenia, donde se encontraba revisando el pie de fuerza del eje Cafetero, Molano señaló que irá al Congreso con las pruebas que -según él- demostrarán que la operación militar era contra blancos de las disidencias de las Farc, conocidas como Comandos de Frontera.

Reveló que dicha estructura fue la que que hace un mes y medio había asesinado a tres técnicos de comunicaciones que estaban instalando antenas en dicha región del país.

“Fue una operación contra las disidencias de las Farc, hace mes y medio asesinó a tres técnicos de telecomunicaciones que instalaban antenas. Vamos a atender esas decisiones que se dan dentro del control político, se darán todas las explicaciones operativas de una operación legitima en contra de un grupo delincuencial, los elementos materiales probatorios están en la Fiscalía y la inspección general del Ejército está realizando una investigación interna”.

En distintas ocasiones el ministro Molano ha defendido la operación militar que se ejecutó en Puerto Leguizamo, Putumayo, en donde en medio de combates murieron once personas. Según el Ejército cuatro más resultaron capturadas. Sin embargo, frente a este último punto, la Fiscalía General de la Nación aclaró que no presentaron personas capturadas ante jueces de la república, porque el Ejército no le puso de presente material probatorio.

Por su parte, el Ejército reconoció que será la Fiscalía General de la Nación la que determine si los muertos en dicha operación son integrantes de las disidencias de las Farc. Según la explicación que ha brindado la institución militar, el día de los hechos, en la vereda el Remanso, se presentaron combates con quienes serían disidentes de las Farc, de la estructura Comandos de Frontera.

De acuerdo con el Ejército, en la zona había civiles armados, quienes fueron los que atacaron a las tropas. Por su parte, los pobladores han entregado una versión distinta, indicando que fueron los militares quienes incursionaron en la vereda atacando a las personas que se encontraban participando de un bazar.

Para el Ejército se trató de una acción legítima, mientas que para la comunidad se trató de una acción violenta por los uniformados, que cobró la vida de inocentes que no eran disidentes como lo han afirmado el gobierno y las tropas.

Así mismo, el Ejército indicó que el día de los hechos disidentes de las Farc les dispararon desde territorio ecuatoriano. Además, el Ejército desmintió la versión de la comunidad e indicó que en el lugar no había ningún bazar.

“Se lanza esta operación conjunta, interinstitucional con la Fuerza Aérea, la Armada y con la Fiscalía General de la Nación; es una operación legítima, hacia un blanco legítimamente identificado e individualizado como alias Bruno, jefe de finanzas de la Estructura 48 y por quien hay una orden de captura vigente. Esta operación nace con el objetivo de capturar a esta persona”, dijo el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército.

“Se hace una infiltración de por lo menos diez días, en donde nuestros hombres llegan al área donde estaba la estructura y el lunes en la mañana a las 6:30 me reportan que están en combates; con fuego nutrido están atacando desde diferentes partes, intentamos entrar los helicópteros, pero por el clima no se puede y se solicitó el apoyo de la Armada, pero los combates duraron cerca de una hora”, añadió el alto mando.