MinJusticia emite decreto para que el Consejo de Estado vuelva a asumir las tutelas contra la Presidencia

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Justicia, expidió formalmente el Decreto 1446 de 2026 con el que se le devuelve la competencia al Consejo de Estado para que asuma las tutelas contra la Presidencia de la República.

Las tutelas contra el presidente de la República las debe conocer el Consejo de Estado, según el MinJusticia. Foto: SEMANA / Presidencia

“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones u omisiones del Presidente de la República en ejercicio de sus funciones serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado”, señala el documento del Ministerio de Justicia.

Decreto del Ministerio de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia.

Respecto a otros aspectos jurídicos de interés Gobierno, como los cultivos ilícitos, dijo el Ministerio de Justicia que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, y las dirigidas contra actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría”.

Además, señaló el Ministerio de Justicia que “las acciones de tutela dirigidas por acciones u omisiones de una o más autoridades públicas o particulares, relacionadas con las competencias señaladas en el artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia por el Consejo de Estado”.

El ministro de Justicia Iván Cancino, firmó el documento sobre la competencia del Consejo de Estado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Así mismo indicó el Ministerio de Justicia que las modificaciones se hicieron con base en el ordenamiento jurídico establecido: “Que la presente modificación establece unas pautas administrativas de reparto inicial entre autoridades judiciales que ejercen la jurisdicción constitucional y no crea ni modifica los factores de competencia, la integración, las atribuciones jurisdiccionales o consultivas, las instancias, los recursos, los impedimentos, las reglas de decisión o el reglamento interno del Consejo de Estado”.