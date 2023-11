MinJusticia radicó proyecto de ley para proteger a denunciantes de corrupción. Lo llamó ‘Jorge Enrique Pizano’, en memoria al testigo clave del caso Odebrecht

“Gracias a los denunciantes de corrupción se logran develar las grandes estructuras criminales. Gracias a los denunciantes de corrupción en el resto del mundo se puede avanzar significativamente en lucha contra los corruptos. Por supuesto, el funcionario, el subordinado, el periodista, el allegado, muchas veces tienen información y pruebas de que hay corrupción, pero no se atreven a denunciarlo, por eso que se les viene encima. Con esto no solamente el Estado se va a volcar a protegerlos, que es lo que siempre ha tenido que hacer, proteger al que está colaborando con la sociedad, al que está colaborando con el Estado para que le permita a la justicia actuar, sino también propiciar ese cambio cultural”, añadió el ministro.

Finalmente, el Ministro Osuna señaló que este proyecto también pretende “que la sociedad colombiana sepa que realmente tenemos que hacernos valer más los que nos comportamos de modo correcto, los que estamos interesados en un país en el que los recursos públicos se destinen a aquello que tienen que destinarse y no a engordar los bolsillos de unos pocos y que en ese sentido la delación es una virtud, no un vicio, no una maldad, sino que es una virtud y que el delator está ayudando a la sociedad colombiana a hacer justicia. Eso me parece muy muy importante de este proyecto de ley, por eso el Gobierno no solamente lo presenta, lo acompaña”.