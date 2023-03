MinJusticia responde a fiscal y asegura que no beneficiarán a narcotraficantes, sino a “campesinos cultivadores de hoja de coca”

Rápidamente, y en medio de la polémica, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, quien denunció ante el Congreso la existencia de un “mico” en el proyecto que busca humanizar las penas en Colombia para beneficiar a los narcotraficantes y suspender cualquier condena en su contra.

El propósito del proyecto no es una excarcelación masiva. Tiene que ver con políticas de justicia restaurativa, es decir, de modalidades de reparación a las víctimas y también tiene un propósito de resocialización: @MinjusticiaCo @osunanestor en audiencia en @ComisionPrimera pic.twitter.com/goPl7db4xQ — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) March 1, 2023

Para Osuna, este “mico” simplemente no existe, puesto que el parágrafo señalado es bastante claro al advertir que los beneficios judiciales solamente aplican para “campesinos pobres” cuya única subsistencia está relacionada con los cultivos ilícitos.

En una motonave tipo langostera, tres personas llevaban la droga. - Foto: Cortesía Armada Nacional

“El espíritu del texto del parágrafo que está ahí incluido es para ofrecerles un trato alternativo a los campesinos pobres, pequeños cultivadores de cultivos ilícitos, no está hecho pensando en narcotraficantes ni en lavado de activos”, respondió el jefe de la cartera de Derecho.

En respuesta al fiscal, aseguró que lo contenido en ese texto hace referencia a uno de los compromisos que se allegaron en el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc.

Fiscal Francisco Barbosa. Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia y de Derecho - Foto: Fiscalia General de la Nacion /

“El articulado dice que no habrá pena para campesinos pobres cultivadores de hoja coca que viven de ese cultivo, no habla de narcotraficantes que tendrán la pena normal”, precisó Osuna.

Sin embargo, el ministro de Justicia le hizo una invitación a Barbosa para que revisen juntos la redacción de ese parágrafo y así sea más claro y “elimine cualquier suspicacia, sospecha o posibilidad de que allí se vayan a colar aquellos a los que no va el proyecto de ley”.

Golpe a las finanzas narcotraficantes de Iván Márquez, quien quiere subirse al bus de la ‘paz total’. - Foto: Fuerzas Militares

Osuna manifestó que el parágrafo no menciona nunca a los narcotraficantes, pero para evitar dudas se puede realizar una corrección conjunta. “Este Gobierno está en las antípodas de la economía y la cultura del narcotráfico, y de todo ese mundillo que tanto ha azotado a Colombia”.

Por esto, se mostró dispuesto a atender cualquier tipo de duda que tenga el fiscal general frente a este proyecto que busca eliminar y/o modificar varios delitos del Código Penal, así como la humanización de los presos y eliminar el hacinamiento carcelario.

En la mañana de este miércoles, el fiscal Barbosa, ante la Comisión Primera del Senado, le pidió al Gobierno “jugar limpio” y decir las cosas de frente, puesto que en uno de los parágrafos aparecen beneficios a personas vinculadas con narcotráfico.

“Nos metieron un parágrafo donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. ¡Juguemos limpio! Si el escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia, pues se tiene que decir, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.

Según explicó el jefe del ente acusador, este artículo lo que permite es que se meta en el mismo saco a pequeños cultivadores de coca junto a los grandes narcotraficantes y a quienes proveen los insumos para este negocio criminal.

Roy Barreras: “Con el narcotráfico no se hacen acuerdos de paz”. “Uno no imagina al Gobierno italiano haciendo un acuerdo de paz con la Cosa Nostra”. - Foto: Juan Carlos Sierra

“El proyecto permite la salida de la cárcel de quienes dan los insumos para el narcotráfico, justamente a quienes el presidente ha dicho que hay que atacar, le están echando cuentos y mentiras al presidente”, agregó el fiscal general.

Visiblemente molesto desde la Comisión Primera del Senado, el fiscal general aseguró que se quisieron hacer varias modificaciones a delitos muy graves como el concierto para delinquir y el terrorismo. En su intervención, incluso, hizo un llamado de atención para que se revise mejor la forma de hacer “micos” cuando se presenten este tipo de propuestas. “Me parece que no fueron imaginativos. Si querían camuflar pequeñas normas, no lo debieron hacer en parágrafos, puesto que son fácilmente detectables”.

Fiscalía General de la Nación Fiscal Francisco Barbosa - Foto: Fiscalia General de la Nacion

Por esto, les pidió a los representantes del Gobierno que no hagan trampa en este tipo de propuestas y manifiesten sus intenciones de frente ante el Congreso, que al final de cuentas será el encargado de aprobar los proyectos. “Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”.

“He venido, desde hace un mes y medio, planteándole al país una serie de temas. Cada vez que voy a hablar con el presidente me dice: fiscal, yo no sabía, porque no tengo interés en beneficiar a narcotraficantes, y yo le creo al presidente. Así negamos esas órdenes de captura y ese levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, pero le están diciendo mentiras al presidente”, puntualizó Barbosa.