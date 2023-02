Mintransporte aseguró que respetarán la protesta de los taxistas, pero no aceptarán bloqueos durante el paro

Durante la jornada del 22 de febrero, los conductores de taxi se van a paro desde la medianoche. La manifestación es a nivel nacional, aunque en algunas ciudades se llevará a cabo de un modo diferente.

El vocero de los taxistas, Manuel Gil, le confirmó a SEMANA que desde las 00:00 horas del 22 de febrero de 2023 empezará el cese de actividades por parte de los trabajadores del sector de los taxis. En horas de la tarde de este martes, el Gobierno nacional había planteado una mesa de diálogo con ellos en la sede del Ministerio de Transporte, pero no se logró un acuerdo entre las partes.

Ante este panorama, es natural el temor de los ciudadanos que prevén un miércoles lleno de caos por cuenta del paro de los taxistas. Por esto, SEMANA habló con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien manifestó que respetarán la protesta de los conductores de taxi, pero que garantizarán la tranquilidad y la movilidad en las principales ciudades del país.

Paro de taxistas en Bogotá en rechazo a las leyes que se están tramitando en el Congreso, las cuales buscan permitir que vehículos particulares presten el servicio de transporte por aplicaciones. Noviembre 25 del 2020. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Buscamos reunirnos con los delegados de todos los sectores del taxismo que convocaban el paro, para abrir la mesa del diálogo. Como yo sé los manifesté, nosotros no íbamos a impedir la realización de la jornada de mañana (miércoles) ni mucho menos ese era el objetivo”, manifestó inicialmente el ministro en SEMANA.

No obstante, Reyes afirmó que los taxistas tomaron la reunión como un intento de detener la jornada de paro y se retiraron porque no se encontraban en la reunión distintos ministros y la vicepresidenta de la República. Por eso, afirmaron que no habría reversa y que este 22 de febrero irían a paro.

El ministro Reyes manifestó en la entrevista que están comprometidos con respetar la protesta social, pero que si la idea de los taxistas es bloquear las principales avenidas, el aeropuerto y el terminal de transporte, no lo permitirán y están preparados para hacer respetar las calles y la movilidad, principalmente en la capital de la República.

“Mañana (miércoles) se tomarán todas las medidas del caso, si la movilización se vuelve en un tema de bloqueo que afecten los derechos de los demás, aplicaremos las normas del código penal, los compañeros y las incautaciones de los vehículos, como lo dispone la ley”, aseguró el ministro de Transporte.

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes - Foto: Ministerio de Transporte

Reyes afirmó que más de 29.000 policías estarán preparados en todo el país para manejar y evitar los bloqueos que pueden darse durante la jornada de paro de taxistas desde la madrugada del miércoles. El ministro le enfatizó a SEMANA que están dispuestos a dialogar con los taxistas, pero que no aceptarán que sea bajo la presión de bloquear las más importantes ciudades de Colombia.

Por su parte, Manuel Gil, un vocero de los taxistas, indicó que no se le solicitó al Ministerio la reglamentación de las plataformas, debido a que esta ya se encuentra contemplada en la ley. El principal motivo de la inconformidad es la prestación de servicios de transporte público por parte de vehículos particulares y motocicletas.

“Le hemos expresado al Ministerio que queremos que haya medidas y de fondo contundentes para que esto no se siga presentando”, señaló Gil al puntualizar que también se declaran en cese de actividades por el incremento del combustible. “Esos son los motivos que nos llevan el día de mañana a hacer un paro nacional de taxistas”, agregó.

Manuel Gil, líder gremial de taxis, en diálogo con SEMANA TV. - Foto: Youtube: Semana TV

No se llegó a un acuerdo, por lo que la situación del 22 de febrero no tiene reverso. El vocero indicó que las razones por las cuales se levantaron de la mesa de diálogo son, en principio, la falta de garantías ofrecidas por parte del Estado en torno al cumplimiento. Asimismo, se disculpó en nombre de los conductores frente a la coyuntura que ocurrirá en la jornada, la cual afectará la movilidad y, por consiguiente, los compromisos que tengan los ciudadanos.

“Es de manifestarle a la sociedad en general, a nuestros usuarios y obviamente a nuestros compañeros en la calle que desafortunadamente tenemos un ministro que le dice sí a todo”, criticó fuertemente Gil al ministro Guillermo Reyes, considerando que no ha demostrado carácter y se ha dejado doblegar por todos los sectores que han acudido a solicitarle cosas. “Nosotros no podemos seguir prestándonos para eso”, señaló el líder taxista.