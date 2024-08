Misteriosa desaparición de un niño de 9 años en Bogotá: dejó una inquietante carta asegurando que quiere ser youtuber, “Estoy en la calle, no sé dónde”

La carta, que tiene algunas palabras que no se alcanzan a leer muy bien, e ntrega un mensaje confuso, pues no permite establecer realmente qué sucedió, qué rumbo tomó el menor y dónde podría encontrarse; lo único cierto, es que reitera su interés por ser youtuber.

“Papá o mamá, quien lea esto. Me fui porque he querido (…) y ser un youtuber, pero veo que no lo voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde. Estoy solo, he querido ser un (…), no bueno lo intento, pero lo intento. Adiós”, fueron las palabras del pequeño de 9 años.