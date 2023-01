Mujer que se lanzó al Metro de Medellín sufría maltrato de su pareja, que la obligaba a darle todo su salario

El 30 de diciembre marcó para Colombia un fin de año en conmoción, después de que una mujer se lanzara junto a su hija de apenas 8 años a los rieles del metro de Medellín, en el departamento de Antioquia. La muerte de la adulta se produjo en cuestión de horas, mientras que la pequeña sobrevivió y hoy en día lucha por su vida en un hospital.

Mientras el dolor embarga a la familia de quien por nombre llevaba Daniela Rivera, con el paso de los días se ha conocido nueva información sobre su entorno más próximo y lo que, para sus allegados, puede develar el motivo para tomar ese camino. SEMANA tuvo acceso a detalles de una historia que puso en vilo no solo a la población antioqueña sino a todo un país.

Las familiares de la mujer aseguran que ella llevó una relación de diez años con un hombre al que le atribuyen el dolor que los invade en este momento. Sus allegados afirman que los maltratos físicos y psicológicos eran una constante entre la pareja y; a pesar de que Daniela no lo admitía abiertamente, quienes la conocían realmente sentían que algo no estaba bien.

Daniela era estilista. Se ganaba la vida pintando uñas y arreglando cabellos. Se presume que desde hace más de diez años sufría maltrato físico y psicológico de su pareja. - Foto: facebook daniela rivera

Además, el salario que ella devengaba como estilista estaba sujeto a lo que el hombre pretendía, es decir, la madre de la pequeña tenía que darle su dinero para evitar que terminara golpeada, según cuentan. Desde la muerte de quien, durante una década fue su pareja, el individuo aparentemente no se ha acercado para conversar con los familiares de la mujer o a visitar a su hija al hospital donde se recupera.

“Sé que él le daba mala vida”

“Yo le escribí por WhatsApp que si él no tenía nada que ver con esto que me diera la cara porque yo necesito hablar y recibir explicaciones de todo esto. Yo sé que él le daba mala vida, ella no me lo reconocía, pero todos sabíamos”, señaló Never José Rivera, padre de Daniela. La tragedia tocó a su puerta cuando se tomaba una cerveza en el local que administra. “Nos la mataron”, fue lo primero que escuchó al enterarse de lo sucedido.

Desde un comienzo, la familia Rivera acusó por el infortunio al novio, quien apareció en sus vidas en 2013 y que, según esta, llegó al punto de dejar a mamá e hija sin comida y encerradas. Una vida hecha calvario es la respuesta que encontraron al desenlace fatal que se presentó al término del año pasado y por el que la niña perdió una de sus piernas, producto de los hechos.

El trágico hecho ocurrió en uno de los rieles del metro, y aunque Daniela sobrevivió por algunas horas, falleció en un centro asistencial de Medellín. - Foto: diego andres zuluaga

El desenlace fatídico se registró el 30 de diciembre, poco después de la 1:00 p.m. cuando la progenitora habría tomado del brazo a la menor para lanzarse junto a ella al paso del tren. Tras el impacto, ambas quedaron atrapadas en los rieles hasta que llegó el equipo de rescate, siendo en el Hospital General de Medellín (HGM) donde la adulta falleció.

“Egresa por fallecimiento y por la causa de su muerte el cuerpo va al instituto de medicina legal y ciencias forenses para la autopsia médico-legal a efectuarse por dicha entidad”, señaló el centro médico a SEMANA. En cuanto a la menor, “ingresa remitida con politrauma, ahora se encuentra en la UCE pediátrica (unidad de cuidados especiales), con una condición de salud estable”, agregó en su momento, el HGM.

Momento de evacuación de dos mujeres que se lanzaron a los rieles del Metro de Medellín. - Foto: Fragmento de video publicado por Noticias La Virginia.

Por ahora, una batalla judicial se libra porque a la espera de que la niña sea dada de alta, la abuela materna busca que las autoridades le permitan encargarse de su custodia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está al frente de la misma, mientras se llega a una determinación.

Preocupantes cifras: solo el jueves se suicidaron cuatro personas en Medellín, dos eran extranjeros

Las cifras de suicidios en Medellín cada vez son más alarmantes. Solo el 6 de enero se registraron en el Valle de Aburrá cuatro casos que tienen preocupados a las autoridades de salud.

Uno de los primeros casos reportados por las autoridades ocurrió en el municipio de Bello. Allí Tomás Durán de 70 años de edad y de nacionalidad española decidió acabar con su vida. Por otro lado, Jhonky Cubillas de 22 años y de nacionalidad venezolana también decidió ponerle fin a su existencia.

Y es que solo en 2022, en el departamento de Antioquia más de 174 personas se suicidaron. Uno de los últimos casos más preocupantes y que conmovió a todo un país ocurrió en una de las estaciones del Metro. Allí una mujer de 22 años de edad, se lanzó a los rieles en compañía de su hija de ocho años. Ella murió minutos después y su hija sobrevivió, pero le tuvieron que amputar una pierna.

La Personería distrital advirtió en las últimas horas que los números son altos y llamó a las entidades que tienen a cargo este tema a priorizar la ejecución de acciones que ayuden a prevenir estos escenarios que hoy tiene en preocupación a los habitantes.

Con base en las estadísticas del Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022, en la capital de Antioquia se presentaron 161 muertes por suicidio. El 18 % corresponde a mujeres (30) y el 81 % a hombres (131).

Los rangos de edades con el mayor número del género femenino están divididos en dos fragmentos. El primero va desde los 20 hasta los 24 años. Mientras que el segundo arranca a los 35 y finaliza a los 39 años. En los hombres se mantiene de los 15 hasta los 44.

Un análisis practicado por esta agencia del Ministerio Público mostró los eventos que desencadenan con mayor frecuencia estas circunstancias. En su mayoría, las dificultades que sostienen con los allegados concentran la mayor atención del estudio.

Por ejemplo, 814 casos están relacionados con problemas familiares, 650 por contratiempos con la pareja y otros 226 por cuestiones económicas. Aunque la lista de causas que armaron los especialistas de esta entidad es muchísimo más larga.