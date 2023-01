La trágica y desconocida historia de la mujer que conmocionó al país al lanzarse a los rieles del Metro de Medellín junto con su hija; ¿quién era ella y qué problemas tenía?

Daniela Rivera se lanzó el pasado 30 de diciembre a uno de los trenes del metro de Medellín mientras agarraba de la mano a su hija de 8 años. Ambas fueron recuperadas de los rieles cuando apenas podían sostener la respiración. SEMANA conoció detalles de la historia que conmocionó al país.

La mujer llegó hasta la plataforma de embarque de la estación de San Antonio y, ante la mirada del resto de pasajeros, se tiró a la línea férrea en un aparente suicidio que habría sido motivado por una crisis en la relación que sostuvo con un hombre durante diez años.

Los cuerpos quedaron separados. La madre de 27 años sobrevivió un par de horas y falleció en un quirófano del Hospital General de Medellín cuando atendían el politraumatismo que se causó. Mientras que la pequeña batalló contra viento y marea por su vida. La niña, inocente de esta situación, perdió la pierna izquierda y, apenas seis días después, se enteró de que tampoco tenía a su madre. Entre lágrimas le pidió a Dios que algún día le permitiera volver a observar el rostro de la mujer que la trajo al mundo y que la amó con todas sus fuerzas.

El trágico hecho ocurrió en uno de los rieles del metro, y aunque Daniela sobrevivió por algunas horas, falleció en un centro asistencial de Medellín. - Foto: diego andres zuluaga

Esas fueron las palabras que le transmitió a su abuelo, Never José Rivera, desde el centro médico donde se recupera. Él no logra articular frases completas para definir el dolor que siente, mucho menos las razones por las que su hija arrastró a su nieta hacia el metro.

Presiente que el suicidio no fue un hecho fortuito, sino planificado con varios días de anticipación. Semanas antes pagó las deudas que tenía y mantuvo en su cuenta los últimos 300.000 pesos que le quedaron de su trabajo como estilista: arreglaba cabellos y maquillaba uñas en la capital de Antioquia.

Never José se enteró de la muerte de su hija Daniela cuando se tomaba una cerveza en la tienda que administra en el municipio de Nechí. La noticia le pasó como un trago amargo: “Nos la mataron”, dijeron al otro lado del teléfono, refiriéndose al accidente que aconteció.

El hermano mayor le contó que se había tirado al tren cuando estaba en movimiento e inmediatamente acusaron al novio de la víctima como el responsable. A él lo conoció en 2013 y tuvieron a la niña, que es la pequeña que ahora batalla por su vida.

El hecho generó conmoción entre los habitantes de la ciudad. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

La familia de Daniela asegura que desde un inicio ella sufrió maltratos físicos y psicológicos de su pareja. El hombre, no contento con eso, la obligaba a darle todo su salario para evitar los golpes. Era tanto el nivel de sometimiento, cuentan sus familiares, que en algunos momentos dejaba encerradas y sin comida a Daniela y a su pequeña hija. Este hombre era su verdugo y aunque intentó evadirlo en varias ocasiones, nunca encontró la paz deseada. Ahora, el hombre no aparece. No contesta los mensajes y, aun dándose cuenta de la tragedia, no acudió a las exequias de Daniela, ni ha ido a visitar a su hija al hospital.

“Yo le escribí por WhatsApp que si él no tenía nada que ver con esto que me diera la cara porque yo necesito hablar y recibir explicaciones de todo esto. Yo sé que él le daba mala vida, ella no me lo reconocía, pero todos sabíamos”, mencionó Never José Rivera. La incertidumbre de la familia ha sido mayor. La aplicación de mensajería muestra que el hombre lee los textos que le envían los allegados, pero no responde.

Una recuperación lenta

Aunque los esfuerzos estarán concentrados en la pequeña. Su recuperación será lenta y requerirá del apoyo de todos los parientes para superar este episodio que lamentó toda Colombia, así se lo anticiparon los médicos a los acudientes tras la amputación que sufrió.

Mientras le dan de alta los especialistas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está al frente de su custodia. Sin embargo, la familia de Rivera contó que la abuela materna está batallando ante las autoridades para poder seguir criándola en su hogar.

También harán una recolecta entre los suyos para costearle la prótesis que requerirá para poder volver a caminar, correr y jugar. A la familia Rivera la vida le cambió en menos de dos segundos y les costará volver a armar el rompecabezas que se desbarató.

Las unidades de rescate tuvieron que acudir al lugar, luego de que la mujer decidiera lanzarse junto a su pequeña hija. - Foto: video redes

Crisis mental en Medellín

La salud mental de Medellín está en cuidados intensivos. De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2022, en esta región del país ocurrieron 195 suicidios, solo superada por Bogotá, que registró 358 casos.

El 18 por ciento de las emergencias fueron protagonizadas por mujeres que se encontraban entre los 20 y 39 años; mientras que el 81 por ciento restante corresponde a hombres con edades desde los 15 hasta los 44 años, según lo reveló la Personería Distrital.

Otro dato que es preocupante: la conducta suicida está disparada. Entre los meses de enero y octubre del año pasado, el Ministerio Público alcanzó a contar en la ciudad de Medellín 2.201 eventos, donde el mismo número de personas intentaron quitarse la vida.

Las cifras son escandalosas. De estos incidentes, 1.476 ocurrieron en mujeres y 725 en hombres. Aunque se sospecha que en este ítem hay un subregistro amplio porque no todas las emergencias son reportadas debidamente ante las autoridades sanitarias.

Los eventos que desencadenan con mayor frecuencia los suicidios en Antioquia son los problemas familiares (814), dificultades con las parejas (650) y contratiempos económicos (226), así lo explicó el Observatorio de Derecho Fundamental a la Salud de la Personería.

Con estos números han criticado a la Alcaldía de Medellín por las acciones que está implementado para evitar estos incidentes, principalmente desde el Concejo, donde le pusieron la lupa a la emergencia que hoy están viviendo los habitantes de la ciudad.

“Vi la noticia de la madre que intentó quitarse la vida con su hija en el metro. Medellín requiere más esfuerzos para trabajar en estrategias de salud mental y no gastándose la plata en marrano”, afirmó la representante de Estamos Listas, Dora Cecilia Saldarriaga.

Desde la administración distrital se respondió que hay varios programas que buscan fortalecer el cuidado mental. Por ejemplo, un grupo de psicólogos sale a las calles a conversar con la gente y a enseñar a gestionar las emociones de una manera saludable.

“Los más de 80 Escuchaderos habilitados siguen reforzando la atención personalizada en las comunas, abiertos de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.”, informó la Secretaría de Salud sobre los puntos móviles de atención. Desafortunadamente, Daniela Rivera no alcanzó a conocer estas estrategias y decidió ponerle fin a su vida para encontrar la paz anhelada. Su decisión estuvo marcada por sufrimiento, miedo y angustia ante la amenaza de que en cualquier momento todo podría empeorar.