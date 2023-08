Mujer viajó a Portugal con el sueño de conocer a la virgen de Fátima y terminó con las piernas y manos amputadas

Su fe ferviente los movió hacia Europa, pero tan solo dos días después de haber llegado a Lisboa y sin cumplir la meta del destino planeado, la madre de la familia, doña Luz Marina Contreras Vargas, comenzó a sentirse mal y empezó un calvario que no esperaban vivir.

“El 28 estuvimos como conociendo un poquito Lisboa, mi mamá estuvo bien, ella estaba perfecta, el 29 de junio nosotros teníamos planeado salir hacia Fátima, que es lo que mi mamá más deseaba, porque mi mamá es muy devota de la Virgen de Fátima. Sin embargo, a la medianoche de ese 29, mi papá me dijo “Ay, hija, yo creo que su mamá se está enfermando”, yo la escuché como si se estuviera ahogando, estaba en una fiebre, altísima y no habría los ojos, no hablaba”, comenzó relatando Lina Carrascal Contreras a SEMANA.