Nació Ámbar, la tercera cóndor andina en el Parque Jaime Duque: un nuevo logro para la conservación en Colombia

El parque Jaime Duque, en Sopó, Cundinamarca, registró el nacimiento de Ámbar, la tercera cría de cóndor andina (Vultur Gryphus) obtenida mediante incubación artificial en la Fundación Parque Jaime Duque. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó públicamente que ya son tres los polluelos nacidos bajo este programa de conservación.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario departamental celebró el anuncio: “No fue uno, ni fueron dos.. ¡ya son tres los cóndores nacidos en condiciones controladas gracias al trabajo de la Fundación Parque Jaime Duque! La familia conformada por Sue y Chie sigue creciendo”. El mensaje fue acompañado de una fotografía del equipo de la Fundación y de una declaración en la que el mandatario resaltó que el nacimiento “marca un nuevo capítulo en la protección del cóndor andino y de la avifauna silvestre en Colombia”.

#CUNDINAMARCA | El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que ya son tres los cóndores Andinos nacidos en el departamento bajo el programa de incubación artificial del Parque Jaime Duque.



Con esta medida buscan la protección de esta especie y de la avifauna silvestre en Colombia.… pic.twitter.com/3Xo5nwXk73 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 31, 2025

Según la fundación, Ámbar es hija de la pareja reproductora conocida como Sue (padre) y Chie (madre), una de las pocas parejas activas dentro del programa de conservación del cóndor andino en el país. La llegada de esta hembra se suma a Rafiki y Wayra, los dos polluelos anteriores que también nacieron en condiciones controladas dentro del mismo plan de reproducción.

El director de la Fundación Jaime Duque explicó que el nacimiento de Ámbar estuvo marcado por un incidente. Inicialmente, el huevo permaneció con los padres, pero el macho lo rompió parcialmente con el pico antes de tiempo, lo que obligó al equipo técnico a intervenir y trasladarlo a una incubadora, procedimiento que ya se había aplicado con éxito en los nacimientos previos. Gracias a eso, la cría logró sobrevivir.

El cóndor andino, ave insignia de Colombia, está catalogado como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las principales amenazas son la pérdida de hábitat, el envejecimiento y la caza ilegal. Ante este panorama, la reproducción controlada y el monitoreo genético se han convertido en estrategias clave para asegurar su supervivencia.

Las acciones del programa de conservación del parque Jaime Duque incluyen la incubación artificial, el seguimiento veterinario y el manejo especializado de las crías durante sus primeros meses de vida. Cada proceso se desarrolla bajo protocolos técnicos que buscan reducir el riesgo de mortalidad y aumentar la tasa de éxito reproductivo en cautiverio.