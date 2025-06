Niña de 13 años salió sin permiso de su casa y murió en trágico accidente: papá reveló sus últimas palabras

“Luciana salió por unos bolis… y nunca regresó” Eran poco más de las siete de la noche en el barrio Taminaca la brisa fresca comenzaba a correr y la rutina del lunes festivo llegaba a su fin. En ese momento, Luciana Andrea Labarces Castro, de apenas 13 años, tomó prestada la bicicleta de su hermano con una simple intención: ir a comprar unos bolis, lo que debía ser una salida breve y sin mayor historia, terminó en tragedia, mientras cruzaba una vía del sector, un camión cisterna la arrolló. El impacto fue tan fuerte como el dolor que, minutos después, la noticia se rego por toda Santa Marta. Gravemente herida, Luciana fue trasladada de inmediato a la Clínica Bahía. Allí luchó por su vida, pero poco después de la medianoche, su luz se apagó para siempre. Un domiciliario que presenció el momento del traslado en ambulancia, compartió con la familia unas palabras que desgarraron aún más el corazón de todos: “Perdóname, papi… perdóname, papi”, repetía la niña, consciente de que había salido sin permiso. Palabras que hoy resuenan entre el silencio de quienes la amaban. Su padre, con la voz entrecortada por el dolor, expresó:“Yo siento que esto es mentira… Espero que las autoridades esclarezcan este hecho tan triste, no tengo nada en contra del chofer, porque sé que él no fue capaz de hacerlo con intención.”Luciana cursaba séptimo grado en el Liceo Samario y era conocida por su alegría, ternura y dulzura. Sus vecinos del barrio Corea, al sur de Santa Marta, aún no asimilan su partida. Las calles están en silencio, sus amiguitos no encuentran palabras, solo abrazos y lágrimas. Hoy, una familia está de luto una comunidad está de luto. Santa Marta entera está de luto, porque Luciana solo salió por unos bolis… y la vida no le dio tiempo de regresar.