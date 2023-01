“No hay Amazonía sin Antártida”: canciller Leyva Durán pide fortalecer política de Estado que promueva investigación y protección

Desde el Polo Sur el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, aseguró que la Antártida es el corazón del planeta, al recordar que es la fuente de más del 80 % del agua dulce del planeta y que desde allí salen todas las corrientes oceánicas. Es por esto, que el Ministro espera incentivar al Gobierno para que invierta más recursos para hacer investigación en dicho lugar.

“No hay Amazonía si no hay Antártida”, afirmó el ministro de relaciones exteriores al destacar el papel determinante que tiene el ‘continente blanco’, en la mitigación de los devastadores efectos causados por el calentamiento global.

Leyva Durán aseguró que, en sintonía con el propósito del Presidente Gustavo Petro de promover un pacto para salvar la Amazonía, es necesario trazar una política de Estado que promueva la investigación y el cuidado de la Antártida, entendiendo que es fuente vital del planeta. “Es su aire acondicionado”, explicó.

“Si estamos en la defensa del planeta necesitamos una política de la Antártida, con esos recursos que tenemos medio olvidados y rezagados, con las universidades. El futuro del planeta está acá”.

Álvaro Leyva Durán visito la Antártida y espera incentivar la investigación por parte de Colombia en la zona. - Foto: Cortesía

Por otra parte, aseguró que le pedirá al Presidente Petro que le permita ejercer sus funciones, por algunos días, en la Antártida, para convocar a los ministerios de hacienda, educación, ambiente y ciencia, y explorar la viabilidad de destinar mayores recursos a la investigación de la Antártida.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que “tenemos que volcar nuestras universidades hacia acá, como están haciendo otros países. Ahora, nosotros vamos a convocar a aquellos países latinoamericanos que no han llegado aquí para que hagan investigaciones con nosotros y precipitemos todo nuestra riqueza humana hacia la Antártida”.

El canciller espera contar con la autorización del Gobierno para trasladar su despacho al lugar por unos días, para tener más contacto con el lugar y conocer las investigaciones que se han hecho. - Foto: Cortesía

Contactos estratégicos

Durante su visita a la Antártida, el canciller Leyva Durán conoció de cerca el trabajo que realiza la Fuerza Aérea chilena, así como el Instituto Antártico Chileno, en materia de investigación y preservación.

También se reunió con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, para fortalecer los lazos con esta zona de la Patagonia chilena, que convoca a la región y el mundo para hablar sobre ciencia alrededor de la Antártida.

El canciller Leyva Durán además dialogó con los investigadores de la IX Expedición Científica y V Campaña Aérea de Colombia a la Antártica, que trabajan en la generación de conocimiento para la preservación del ambiente antártico. Tras este encuentro, destacó el trabajo que por décadas han venido haciendo tanto la Fuerza Aérea Colombiana, como la Armada Nacional, en investigación.

“Vamos a continuar defendiendo la subsistencia del planeta, vamos a seguir convocando, porque así lo ha dicho el Presidente, a conferencias internacionales, particularmente latinoamericanas para llamar la atención sobre lo que hacen esos sabios que hoy investigan aquí”, concluyó el canciller.

Álvaro Leyva Durán espera que Colombia invierta más en investigación en la Antártida. - Foto: Cortesía

Álvaro Leyva se salió de la ropa por barrida de unos 170 funcionarios en su ministerio: “La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí”. Habló de injusticia y atropello

A través de las redes sociales, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, emitió un trino contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, responsabilizando a la entidad de lo que habría sido una salida masiva de funcionarios del Ministerio de Exteriores, en un hecho que generó desconcierto e indignación al interior de la entidad y del cual se han quejado incluso miembros del mismo sindicato de trabajadores, entre ellos Francisco Burchardt Melo.

“La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí”, trinó Leyva Durán, lamentando que las salidas de algunos funcionarios hubiesen coincidido precisamente con trabajadores a los que el canciller calificó eran quienes laboraban “con denuedo y lealtad”.

Claro que si, pero nada va a ir en contra de la Constitución y la ley. Entonces deben sancionar a quienes optan por desconocer a la @CNSCColombia y sus concursos, que han permitido acabar con tanto nombramiento a dedo y tanto amiguismo político. @petrogustavo https://t.co/yjUVH4StrE — Marcela Castro (@MCasosp) January 21, 2023

“La Comisión Nacional de Servicio Civil, so pretexto de un concurso de ‘méritos’, salió de un plumazo de excelsos servidores”, lamentó la cabeza del Ministerio que se encarga de las relaciones diplomáticas del país, advirtiendo que los hechos se ampararon en una legislación que afirmó “injusta y atropelladora”.

La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque si. Menos a quienes trabajan con denuedo y lealtad. La Comisión Nacional de Servicio Civil, so pretexto de un concurso de "méritos", salió de un plumazo de excelsos servidores. Hay que revisar la ley. Injusta. Atropelladora — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) January 21, 2023

En ese sentido, Leyva manifestó la necesidad de que dicha ley fuese revisada. No obstante, tras el trino de Leyva, una serie de críticas fueron emitidas en su contra, en que algunos internautas precisaron que el canciller se estaba ‘contradiciendo’, pues por sus aseveraciones estaría dando signos de rechazo a los modelos que privilegian la ‘meritocracia’ para el otorgamiento de cargos en el aparato estatal, siendo a su vez uno de los principios que se establecieron en la Constitución de 1991, de la cual Leyva es firmante, para establecer la senda del ingreso a la carrera administrativa.

No obstante, a través de las redes sociales también han reaccionado al trino de Leyva algunas voces que apoyan o hacen eco de su queja, notando que el lamentable escenario de la salida de quienes se presumían ‘buenos trabajadores’, al no salir favorecidos en el concurso de competencias, es algo que se hace transversal a las diferentes entidades del Estado, advirtiendo que, si bien no está mal buscar a través de la meritocracia dotar al Estado de los funcionarios más cualificados, dichos procesos de evaluación podrían estar viciados.