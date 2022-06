“No les voy a fallar”: Rodolfo Hernández en una entrevista sobre mujeres

Foto: The Washington Post via Getty Im

En un live llamado La hora de la mujer, moderado por Catalina Ortiz, con más de 55 mil espectadores, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, habló sobre las mujeres, la familia y el emprendimiento en Colombia, ad portas de las próximas elecciones presidenciales este domingo 19 de junio.

En la entrevista, el candidato habló sobre su matrimonio con Socorro Olivero, con quien lleva “50 años de casado”, y afirmó: “Siempre teniendo a mi esposa como único factor de aglutinación en la familia y de afecto que es ella”. También aseguró que “ella maneja su empresa desde hace 15 años”.

#EnVivo | LA HORA DE LA MUJER CON CATALINA ORTIZ https://t.co/LQV8EgSAmn — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 16, 2022

“El 6 de abril cumplimos 50 años, con todas las dificultades y todos los líos. Si no es por ella, yo no tendría lo que tengo hoy “, dijo.

Así mismo, subrayó las cualidades que tienen, diciendo que “la mujer es más concentrada, es mucho más atenta, es mucho más receptiva”, arremetiendo contra aquellos que lo tildan de “misógino”, argumentando que “nada de eso es cierto”. Además, manifestó como “injusta” la crítica que ha recibido sobre el tema.

Al referirse a su mamá, Cecilia Suárez de Hernández, destacó la crianza que le dio a él y a sus hermanos: “Si no fuera por mi mamá, yo no estaría aquí. El matriarcado que hizo ella, con el matrimonio con papá... somos cuatro, si ella no actúa así, no estaría donde estoy”. De igual manera, habló sobre su comportamiento de niño y cómo su madre lo reprendía, concluyendo “que lo hizo muy bien”.

En el diálogo, el candidato presidencial aseguró, “yo no le he hecho trampa a nadie”, afirmando que, “menos a ella”, para referirse a su esposa.

Los emprendimientos en Colombia

También habló sobre los emprendimientos en Colombia y cómo, según él, pueden ser eximidos en el pago de impuestos por un tiempo.

“Vamos a preocuparnos por la tasa de interés de los emprendimientos (...) que tengan de largo plazo, supervivencia (...) yo creo que un emprendimiento que arranque no puede pagar impuestos, sino a los tres años, antes no, porque no tiene arraigo, capacidad”, reafirmando su apoyo a las pequeñas empresas.

Entre tanto, resaltó que “hay que eximirlas de todos los impuestos, a los que están arrancando, que cojan raíces”, discrepando de los “politiqueros” que “dicen que no se puede hacer”.

¿Una sociedad machista?

Ante la pregunta: ¿usted cree que la sociedad es machista?”, el ingeniero dijo que “la sociedad no le parece machista... machista en el salario... yo no siento eso, no quiero eso”.

Por último, el candidato también habló sobre su relación con Sergio Fajardo y por qué “no funcionó”.

“Además, algo no funcionó, y que después la historia, y el recorrido de la vida nos pondrá en evidencia... tengo buenos recuerdos de él”, concluyó. “Es una lástima que no hubiéramos podido hacer una convergencia total”.

Las reacciones de los internautas

La entrevista tuvo todo tipo de comentarios, entre los simpatizantes y detractores de Hernández, quienes se pronunciaron.

“La humildad de Rodolfo ha conquistado mi corazón”; “Gracias Colombia por este sentimiento que me mueve!!!! Juntos somos este bello país!!! Los amo!”; “Qué lindo, tal vez nunca me conozca, pero no importa, yo lo apoyo, sé que hablas con sinceridad”, “Y el debate pa’ cuándo... Me hubiera encantado escucharle y algo mejor, que me hubiera convencido, pero mmmmmmm y el debate...”; “Vamos con toda Rodolfo Hernández, Dios te va a dar la victoria”, son algunas reacciones que se pueden leer tras la conversación.