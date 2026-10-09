“No padece trastorno mental”: la dura acusación de la Fiscalía a un sacerdote señalado de abusar de un niño en Bogotá

El exdirector de un monasterio y sacerdote de un colegio terminó acusado por la Fiscalía en un presunto caso de abuso sexual. Manuel Cely Silva está metido en un lío judicial que podría terminar en condena.

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Fue señalado de abusar de un menor de edad, un estudiante de un colegio donde enseñaba. El niño de apenas 6 años de edad, de acuerdo con los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía, fue víctima de los abusos y el sacerdote sería el presunto responsable.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al sacerdote Manuel Cely Silva como presunto autor responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, agravados por las circunstancias establecidas en la ley”, señala la Fiscalía.

Los presuntos hechos de abuso sexual en contra del menor estudiante del colegio donde el sacerdote fungía como docente ocurrieron entre agosto de 2022 y 2023. Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía advierten la presunta responsabilidad del sacerdote en los hechos que ahora se convierten en el elemento fundamental de la acusación.

“Las evidencias obtenidas por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) dan cuenta de que, entre agosto de 2022 y agosto de 2023, el entonces director del monasterio y sacerdote de un colegio de Bogotá”, dijo la Fiscalía.

La acusación de la fiscalía fue bastante fuerte; advirtió que el sacerdote no tenía incapacidad mental, ni trastorno del mismo tipo, al momento en que ocurrieron los presuntos hechos de abuso sexual, lo que hace legales los señalamientos en su contra como un hombre que en uso de su plena conciencia pudo incurrir en el delito.

La Fiscalía acusó al sacerdote. Foto: Colprensa.

“Además de formalizar la acusación, la Fiscalía incorporó nuevos elementos de prueba al proceso, los cuales serán objeto de debate en el juicio oral que comenzará en la fecha que el juez conocimiento disponga”, explicó el ente acusador.